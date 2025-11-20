  1. Clienti privati
Stati Uniti Sondaggio, ai dem il margine più ampio sui repubblicani dal 2017

SDA

20.11.2025 - 17:26

Cresce il malcontento degli americani nei confronti del loro presidente Donald Trump: il suo indice di gradimento, pari al 39%, è il più basso tra tutti i sondaggi Marist condotti durante il suo secondo mandato. (Foto archivio)
Cresce il malcontento degli americani nei confronti del loro presidente Donald Trump: il suo indice di gradimento, pari al 39%, è il più basso tra tutti i sondaggi Marist condotti durante il suo secondo mandato. (Foto archivio)
Keystone

Un nuovo sondaggio dà ai democratici americani il margine più ampio di gradimento sui repubblicani dal 2017.

Keystone-SDA

20.11.2025, 17:26

20.11.2025, 17:30

Secondo l'ultima proiezione di Npr, Pbs News e Marist, c'è il14% di probabilità in più che gli elettori sostengono i candidati democratici alle elezioni del Congresso del prossimo anno rispetto ai rivali repubblicani.

Per ritrovare una percentuale del genere bisogna tornare alla vigilia delle Midterm del 2018, quando vinsero 40 seggi. Una delle ragioni dell'aumento del gradimento dell'Asinello è stata attribuita alle crescenti preoccupazioni degli elettori in merito all'accessibilità economica, che è stata una questione prioritaria per quasi il 60% degli intervistati.

Un'altra ragione è stata la diffusa antipatia per il presidente Donald Trump: il suo indice di gradimento, pari al 39%, è il più basso tra tutti i sondaggi Marist condotti durante il suo secondo mandato.

