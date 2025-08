Il premier laburista a picco nei consensi. Keystone

Ennesimo sondaggio da incubo per il premier laburista britannico Keir Starmer, dopo poco più di un anno al governo.

Keystone-SDA SDA

L'ultima rilevazione vede sprofondare il suo consenso personale al di sotto persino di quello del suo partito, superato da mesi nelle indicazioni demoscopiche come prima forza del Paese dalla destra trumpiana di Reform UK, la formazione guidata dall'ex tribuno della Brexit, Nigel Farage.

Stando ai dati diffusi da City AM e Freshwater Strategies, l'attuale inquilino di Downing Street è apprezzato al momento da non più del 23% dei britannici, mentre è visto negativamente addirittura da un 60%. Numeri disastrosi che lo collocano alle spalle di un leader straniero tradizionalmente poco popolare nel Regno Unito come Donald Trump, accreditato di un 26% di consensi fra i sudditi di re Carlo III contro un 57% di dissensi.

Fa meglio di Starmer pure Kemi Badenoch, numero uno di un Partito conservatore da tempo in crisi, che raccoglie un 24% di giudizi favorevoli e non più di un 35% di bocciature. Mentre al primo posto, anche a livello di consensi personali, si rafforza Farage, con un 37% di plausi e un 41% di dissensi.

Nella lista manca l'ex leader di sinistra radicale del Labour, Jeremy Corbyn che, dopo essere stato espulso da Starmer, ha preannunciato la nascita di un partito socialista e pacifista di cui non si conosce ancora il nome, ma che stando ad alcune analisi potrebbe letteralmente dimezzare i consensi laburisti. E che, secondo un altro sondaggio, può già oggi contare anche personalmente su un tasso di popolarità superiore a sir Keir.