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Ungheria Magyar è ancora avanti nei sondaggi rispetto Orban, a pochi giorni dalle elezioni

SDA

8.4.2026 - 11:27

Il leader di Tisza Peter Magyar (foto d'archivio)
Il leader di Tisza Peter Magyar (foto d'archivio)
Keystone

A pochi giorni dalle elezioni del 12 aprile in Ungheria, si conferma la tendenza emersa negli ultimi sei sondaggi diffusi da diversi istituti.

Keystone-SDA

08.04.2026, 11:27

08.04.2026, 11:51

Secondo una nuova rilevazione dell'istituto Iranytu pubblicata dal quotidiano Nepszava, il leader dell'opposizione Peter Magyar resta in vantaggio su Viktor Orban.

Il sondaggio, condotto tra il 31 marzo e il 4 aprile, mostra che il 51% degli elettori che hanno già deciso il proprio voto sostiene il Tisza di Magyar, contro il 40% per Fidesz.

Considerando l'intero elettorato, Tisza si attesta al 41%, mentre il partito di Orban si ferma al 34%. Resta significativa la quota di indecisi, pari a circa il 18%.

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