A pochi giorni dalle elezioni del 12 aprile in Ungheria, si conferma la tendenza emersa negli ultimi sei sondaggi diffusi da diversi istituti.
Secondo una nuova rilevazione dell'istituto Iranytu pubblicata dal quotidiano Nepszava, il leader dell'opposizione Peter Magyar resta in vantaggio su Viktor Orban.
Il sondaggio, condotto tra il 31 marzo e il 4 aprile, mostra che il 51% degli elettori che hanno già deciso il proprio voto sostiene il Tisza di Magyar, contro il 40% per Fidesz.
Considerando l'intero elettorato, Tisza si attesta al 41%, mentre il partito di Orban si ferma al 34%. Resta significativa la quota di indecisi, pari a circa il 18%.