Il vicepresidente è il preferito fra i repubblicani. Keystone

Gli americani stanno già pensando alle elezioni del 2028. Stando all'ultimo sondaggio della Cnn sulle preferenze per il successore di Donald Trump, in testa vi sono da una parte il vicepresidente JD Vance e dall'altra il governatore della California Gavin Newsom.

Keystone-SDA SDA

Tra i repubblicani e gli indipendenti di orientamento repubblicano, il 22% ha scelto Vance, il 4% il segretario di Stato Marco Rubio e il 2% il governatore della Florida Ron DeSantis. Un altro 3% dichiara invece di volere una nuova candidatura di Trump, nonostante il terzo mandato di un presidente sia proibito dalla Costituzione americana.

Tra i democratici e gli indipendenti di orientamento democratico, l'11% ha indicato Newsom come il miglior candidato alla presidenza nel 2028, il 5% l'ex vicepresidente Kamala Harris, il 4% la stella dei democratici più progressisti Alexandria Ocasio-Cortez e il 2% l'ex segretario ai Trasporti Pete Buttigieg. Anche in questo caso, il 2% vorrebbe che l'ex presidente Barack Obama si candidasse di nuovo, nonostante il divieto costituzionale.

Quello che colpisce sul fronte dei democratici è che il 64% non ha alcuna idea di chi possa essere il candidato ideale fra tre anni. Al di là delle appartenenze politiche, le qualità più ricercate in un presidente sono piuttosto simili. L'onestà è in cima alla lista per entrambi i partiti e, sebbene gli elettori democratici siano più propensi a cercare un candidato «compassionevole o empatico» (il 12% contro il 6%), le percentuali sulle altre caratteristiche sono affini.