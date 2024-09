Trump: «Sono il più grande di tutti i tempi, forse anche più grande di Elvis»

«Più grande di Elvis»: Donald Trump si dimostra ancora una volta amico del superlativo a Uniondale, New York. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Nulla di nuovo sul fronte occidentale: Trump si concentra ancora una volta sul super-super-sovrannaturale. Inoltre, continua a lamentarsi del duello TV e si scaglia contro Melania. «Come al solito», commenta Jimmy Kimmel.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Jimmy Kimmel Live» smonta i sondaggi in vista delle elezioni presidenziali statunitensi, alcuni dei quali si contraddicono clamorosamente.

Donald Trump sostiene di aver vinto il duello TV contro Kamala Harris, ma si lamenta ancora di un trattamento ingiusto.

A Uniondale, New York, Trump si definisce il «più grande di tutti i tempi», superando persino Elvis Presley.

Il tycoon continua a parlare del libro della moglie Melania, che ovviamente non ha letto.

La ex First Lady risponde alla domanda mai posta sul perché «è orgogliosa di sostenere il [suo] lavoro come modella di nudo». Mostra di più

«Mancano solo 46 giorni prima che Donald Trump dichiari di aver vinto le elezioni»: inizia così il «Jimmy Kimmel Live». Che sia vero o no.

Kamala Harris sembra avere «lo slancio», ma anche questo non è certo visti i diversi risultati dei sondaggi: «The Morning Consult» dice che la vice di Joe Biden ha ricevuto una grande spinta dal duello televisivo, fino a un vantaggio di sei punti, mentre quello del «New York Times Sienna College» mostra il contrario e che la sfida resta molto contesa.

I candidati sono comunque vicini a livello nazionale: lo stesso sondaggio dice che Harris è in vantaggio di quattro punti nello «Stato chiave» della Pennsylvania, spiega Kimmel.

«Ma ci sono anche cattive notizie, perché il «Washington Post» dice che lei e Trump sono in parità in Pennsylvania, anche se un altro sondaggio del Franklin and Marshall College dà Kamala in vantaggio di tre punti, mentre «l'Emerson College» la dà dietro di un punto in Pennsylvania.

«Nessuno di questi sondaggi ha un significato»

«In altre parole - riassume il conduttore - nessuno di questi sondaggi ha un significato. Sono privi di senso, eppure continuiamo a guardarli. Per molti versi sono come le Kardashian».

Il conduttore del «Jimmy Kimmel Live» è un uomo di nome... Jimmy Kimmel. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Ovviamente lo stesso 79enne pensa che il dibattito TV sia andato male per lui. «Perché non riesce a smettere di lamentarsi che a) ha vinto e b) è stato imbrogliato», commenta Kimmel, che mostra uno spezzone di intervista dal minuto 1:35 in poi.

«[I moderatori] non hanno nemmeno corretto [Harris] - si lamenta Trump su «Fox News» - e praticamente tutto quello che ho detto, lo hanno corretto, credo nove o undici volte. E il pubblico è andato su tutte le furie».

Correzione a chi di dovere

Il problema è che non c'era un pubblico in diretta per il duello televisivo, osserva Kimmel con gusto. «Sta perdendo la testa o sta mentendo così tanto che non lo sa nemmeno più? Quando esagerava le dimensioni della folla [il suo pubblico], almeno c'era una folla».

«Il pubblico è impazzito»: Trump immagina il pubblico, che, appunto non c'era, in diretta per l'ultimo duello televisivo. YouTube/Jimmy Kimmel Live

«ABC News» ha inoltre corretto Trump non nove o undici volte, ma quattro volte in 90 minuti. «Una volta quando ha detto che il tasso di criminalità sta andando alle stelle, e non è così, una volta quando ha detto che ci sono tonnellate di prove che la sua vittoria elettorale è stata rubata, e non è così».

La terza correzione ha riguardato l'affermazione che i governatori democratici volevano permettere l'esecuzione di bambini dopo la nascita. «E il quarto fact check è stato quando ha affermato che gli haitiani in Ohio si intrufolavano nei giardini dei vicini per mangiare i loro cani e gatti».

Donald Trump non ha letto il libro di Melania

Che Donald Trump si inventi le proprie verità è dimostrato dalla sua recente apparizione in campagna elettorale a Uniondale, New York, visibile dal minuto 3:17. «Così ho chiamato mia moglie: 'Chi attira le folle? Nessuno attira le folle come me. Sono il più grande di tutti i tempi, forse anche più grande di Elvis. Perché Elvis aveva una chitarra. Io non ho una chitarra. Elvis aveva una chitarra. Io non ho il privilegio di avere una chitarra».

Il tutto non sembra aver impressionato il pubblico: alcuni spettatori hanno lasciato il concerto in anticipo, come riferisce Kimmel. «Elvis non ha lasciato l'edificio, ma metà del pubblico sì». Si sono persi il New Yorker che parlava del nuovo libro di sua moglie Melania, come si può vedere nel video al minuto 4:14.

Posti vuoti a. Trump a Uniondale, New York, il 19 settembre. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Trump: «Andate a comprare il suo libro! Ha appena scritto un libro. Spero che dica cose buone su... Non lo so, non l'ho fatto... Ha appena scritto un libro intitolato 'Melania'. Andate a comprarlo, è fantastico. E se dice cose cattive su di me, chiamerò ognuno di voi e dirò: "Non compratelo, sbarazzatevene!"».

Melania è «orgogliosa del suo lavoro di modella di nudo»

«Sembra che a casa vada tutto bene», si sfoga Kimmel. «Non ha letto il libro di sua moglie. È troppo occupato. Non troppo impegnato per giocare a golf la domenica, ma [per il resto] molto, molto impegnato».

Per promuovere il libro, Melania ha pubblicato piccoli video con indovinelli. Uno si intitola: «Perché sono orgogliosa del mio lavoro di modella di nudo?». «Chi fa domande del genere?», si chiede Kimmel. "«Stai rispondendo a una domanda che nessuno ha fatto"».

Il late-night show inserisce nel video di Melania delle immagini del marito, visibili a partire dal minuto 5:33.

