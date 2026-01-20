  1. Clienti privati
«Protettore dei pedofili» Sospeso il dipendente di Ford che ha inveito contro Trump, lanciata una raccolta fondi

Philipp Dahm

20.1.2026

Un dipendente di Ford ha definito Donald Trump «protettore dei pedofili». Il presidente ha risposto con un dito medio e un «va******lo». L'azienda automobilistica lo ha poi sospeso, ma grazie al web Thomas Sabula non deve preoccuparsi del suo futuro.

Philipp Dahm

20.01.2026, 21:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 13 gennaio, durante una visita allo stabilimento di Detroit, un dipendente di Ford ha gridato a Donald Trump di essere un «protettore dei pedofili».
  • Il presidente ha risposto con un dito medio e un insulto.
  • Ford ha sospeso il dipendente per l'incidente.
  • Una campagna di raccolta fondi per Thomas Sabula ha già raggiunto più di 480'000 dollari.
Mostra di più

La scena fa il giro del mondo: Donald Trump è in visita allo stabilimento Ford di Detroit, in Michigan, il 13 gennaio quando un operaio lo insulta. «Protettore di pedofili», grida un uomo al presidente degli Stati Uniti, la cui amministrazione non fa alcun passo avanti nella pubblicazione dei file sul caso Jeffrey Epstein.

Il repubblicano non è meno crudo: alza il dito medio all'operaio e sembra gridargli «f*** you». L'incidente ha avuto conseguenze per il dipendente, che è stato sospeso, come conferma un portavoce dell'azienda.

«Abbiamo avuto un grande evento oggi e siamo orgogliosi di come i nostri dipendenti hanno rappresentato Ford», è stata la risposta iniziale.

Questo non vale per una persona: «Uno dei nostri valori fondamentali è il rispetto, e non tolleriamo che qualcuno dica qualcosa di inappropriato nelle nostre strutture. Se succede una cosa del genere, abbiamo una procedura per affrontarla, ma non entriamo in questioni specifiche del personale».

Durante una visita ufficiale. Trump mostra il dito medio a un disturbatore, per il suo portavoce: «Risposta appropriata»

Durante una visita ufficialeTrump mostra il dito medio a un disturbatore, per il suo portavoce: «Risposta appropriata»

Raccolto quasi mezzo milione di dollari

Il «Washington Post» ha identificato il dipendente: si tratta di Thomas «TJ» Sabula, che dice di non avere rimpianti per quello che ha fatto: «Penso che il destino non ti guardi molto spesso, e quando lo fa, è meglio essere pronti a cogliere l'opportunità. E credo di averlo fatto oggi».

E il destino sembra essere stato benevolo con l'americano: Sean Williams della Carolina del Sud sta lanciando una campagna di raccolta fondi per «aiutare TJ a pagare alcune bollette».

«Per favore, aiutateci a raccogliere fondi per il patriota TJ Sabula», si legge su GoFundMe.

E continua: «TJ è stato sospeso dal suo lavoro alla Ford Automotive Company per aver definito correttamente il presidente Donald J. Trump un protettore dei pedofili!».

Nel frattempo la campagna di crowdfunding ha già raccolto più di 480'000 dollari, pari a 384'000 franchi.

Ma questa è stata interrotta, per volontà dello stesso Sabula: «Siamo molto grati per il grande sostegno», scrive sulla piattaforma. «In questo momento, stiamo chiudendo le donazioni per questa campagna e vi invitiamo a cercare altri progetti e organizzazioni che potete sostenere».

