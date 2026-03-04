  1. Clienti privati
Medio Oriente Un sottomarino USA affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka

SDA

4.3.2026 - 15:40

Stando al segretario alla difesa americano Pete Hegseth la nave iraniana è stata affondata da un siluro. (foto simbolica)
Stando al segretario alla difesa americano Pete Hegseth la nave iraniana è stata affondata da un siluro. (foto simbolica)
Keystone

Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. Lo ha confermato Pete Hegseth in un briefing sulla guerra al Pentagono.

Keystone-SDA

04.03.2026, 15:40

04.03.2026, 15:48

Hegseth ha dichiarato che la Marina iraniana «riposa sul fondo del Golfo Persico» e che è «inefficace, decimata, distrutta... scegliete un aggettivo, non esiste più».

Il segretario alla difesa ha aggiunto che la nave «è stata affondata da un siluro, una morte silenziosa, il primo affondamento di una nave nemica con un siluro dalla Seconda Guerra Mondiale. Come in quella guerra, quando eravamo ancora il Dipartimento della Guerra, stiamo combattendo per vincere».

Almeno 80 morti

«Almeno 80 persone» sono morte nell'attacco, ha dichiarato un viceministro degli esteri dello Sri Lanka in un'intervista a una televisione locale citata dalla Reuters sul suo sito web.

In precedenza fonti della Marina dello Sri Lanka e del ministero della difesa avevano affermato che in seguito all'attacco almeno 101 persone risultano disperse e 78 sono rimaste ferite. Il segretario del ministero della difesa Sampath Thuiyakontha ha detto alla BBC che si ritiene che le persone disperse siano 140.

Abbiamo trovato delle persone che galleggiavano sull'acqua, le abbiamo salvate e, più tardi, quando abbiamo indagato, abbiamo scoperto che quelle persone provenivano da una nave iraniana», ha detto il portavoce della Marina, Budhika Sampath, ripreso dalla BBC.

Sampath ha dichiarato che al momento dell'avvio delle operazioni di salvataggio non si vedeva il vascello, ma che c'erano chiazze di petrolio sull'acqua e zattere di salvataggio in mare.

«Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio dalla nave che stava affondando, chiamata 'Iris Dena', a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle», aveva in precedenza dichiarato il ministro degli esteri Vijitha Herath, ripreso dall'agenzia PTI.

A suo dire «almeno 30» marinai «sono stati salvati, mentre si dice che 180 di loro fossero a bordo».

