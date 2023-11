Negli scontri davanti alla sede del Psoe sono rimaste ferite 39 persone, in gran parte poliziotti, e sei sono state arrestate. Keystone

Cresce la protesta di piazza a Madrid contro il premier Pedro Sánchez e la sua proposta di amnistiare gli indipendentisti catalani. Martedì sera si sono verificati ancora incidenti e guerriglia urbana davanti alla sede nazionale del Partito socialista (Psoe).

Come la sera prima, migliaia di manifestanti si sono dati appuntamento fuori dalla sede del Psoe, anche se stavolta gli agenti presenti sono oltre 300 e il loro cordone è molto più lontano dall'edificio rispetto alla vigilia.

Dopo oltre un paio d'ore di provocazioni e continui tentativi di forzare il cordone, dalla retrovia dei manifestanti sono partiti alcuni bengala e petardi, quindi una fitta sassaiola contro gli agenti.

Quasi 40 feriti

A quel punto la polizia, presente in forza, ha reagito con alcune cariche di alleggerimento, lanciando gas lacrimogeni, in modo da allontanare i manifestanti, tutti incappucciati.

Le forze dell'ordine hanno sparato anche alcuni proiettili di gomma per disperdere la folla. I feriti sono 39, tra cui 29 agenti di polizia. Sei gli arrestati.

La reazione di Sánchez

Il premier e leader socialista Pedro Sánchez ha affermato che «non ci aspettiamo nulla da coloro che, con azioni o omissioni, appoggiano l'assedio delle sedi dei socialisti. Il loro silenzio li ritrae. Ne vale la pena per il progresso sociale e la convivenza. Non spezzeranno il Psoe».

Mentre il leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijòo, ha indicato che «il malessere sociale è responsabilità di Sánchez, ma le proteste devono partire dal rispetto che è sempre mancato al Psoe e ai suoi alleati. Non siamo come loro. Non come la minoranza che agisce allo stesso modo. Ci vediamo domenica 12 alle 12.00 nelle piazze di tutta la Spagna».

SDA