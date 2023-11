Attentato Vidal I paramedici caricano la vittima sull'ambulanza. Immagine: KEYSTONE Sono state isolate diverse aree vicino al luogo dell'attentato. Immagine: KEYSTONE La polizia al lavoro. Immagine: KEYSTONE Attentato Vidal I paramedici caricano la vittima sull'ambulanza. Immagine: KEYSTONE Sono state isolate diverse aree vicino al luogo dell'attentato. Immagine: KEYSTONE La polizia al lavoro. Immagine: KEYSTONE

L'ex presidente del Partito Popolare (PP) della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra, di 78 anni, è in condizioni gravisi dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. La polizia, per ora, esclude la matrice terrorista.

La sua vita non è in pericolo ma restano gravi le condizioni di Alejo Vidal-Quadras, ora sotto i ferri nell'ospedale madrileno Gregorio Marañón.

Il colpo, sparato da una pistola calibro nove parabellum, ha colpito l'ex presidente del Patito popolare catalano nella zona mandibolare con un foro di entrata e di uscita.

L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando il killer, che indossava un casco nero, una felpa blu e jeans, ed era appena sceso da una motocicletta Yamaha nera, dove lo aspettava un altro uomo, con cui è fuggito dopo l'attentato, facendo perdere le sue tracce, gli ha sparato da circa due metri.

Il servizio d'emergenza di Madrid ha comunicato di aver stabilizzato un uomo di 78 anni con una ferita da arma da fuoco e di averlo portato in un ospedale della capitale.

Vidal-Quadras è stato trasferito all'ospedale Gregorio Marañón, dove, hanno dichiarato fonti di polizia, è arrivato in stato cosciente.

Presidente del PP catalano dal 1991 al 1996, giova ricordare che Vidal-Quadras è stato anche tra i fondatori del partito di estrema destra Vox. È inoltre stato deputato all'Europarlamento dal 1999 al 2014 e ne è stato primo vicepresidente dal 2004 al 2007.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Non sarebbe terrorismo

Al momento la polizia spagnola sta indagando sull'attentato come un evento di criminalità comune e non come un attentato terroristico.

Il Ministero dell'Interno ha infatti riferito che le indagini sono state affidate agli agenti del Gruppo omicidi della Questura di Madrid, e non gli specialisti dell'antiterrorismo, che sono quelli che intervengono quando viene commesso un attentato.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica, che hanno transennato diversi isolati della zona per raccogliere prove che consentano di identificare gli autori della sparatoria.

La sua vita politica

Ex cattedratico di fisica atomica all'Università Autónoma di Barcellona, Alejo Vidal-Cuadras, ha una lunga esperienza nella politica catalana.

Mosse i sui primi passi nel consiglio comunale della città, eletto nelle liste di Alleanza Popolare, il partito di centrodestra, dal 1987 al '91. Quindi fu deputato regionale e senatore.

Venne eletto presidente del Pp dal 1991 al 1996, ma lasciò il partito in segno di protesta per l'accordo tra il premier Jose Maria Aznar e i catalanisti di Convergencia y Uniò. Nel 1999 rientrà nel Pp dal quale venne eletto eurodeputato tra il 1999 e sino al 2014 fu vice presidente del Parlamento Europeo.

Il 27 gennaio 2014, dopo oltre trent'anni di militanza, abbandona i popolari, per fondare il nuovo partito di estrema destra Vox di cui divenne presidente provvisorio. L' anno dopo però si dimette anche da Vox, dopo essere stato sconfessato dal partito per aver sostenuto il riavvicinamento con il partito centrista di Ciudadanos.

SDA