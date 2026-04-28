La tragedia aveva scosso l'intero paese. Keystone

La causa del deragliamento del treno Iryo e la successiva collisione con un Alvia, il 18 gennaio sulla linea dell'alta velocità Madrid-Malaga, in Andalusia, che ha causato 46 morti e oltre 120 feriti, è stata «una rottura del binario».

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È la conclusione cui è giunta la Commissione di nchiesta di incidenti ferroviari (Ciaf), che, in un nuovo rapporto presentato all'autorità giudiziaria, rafforza i risultati dell'indagine preliminare.

Nel dossier di 38 pagine, cui ha preso visione l'agenzia italiana Ansa, si escludono anomalie dei due treni – l'Iryo e l'Alvia – coinvolti nell'incidente.

«Non si evidenzia nei dati analizzati che esistano anomalie in nessuno dei due treni coinvolti prima del secondo 19,43:33, momento in cui il vagone 6 dell'Iryo circola all'altezza del punto di rottura della rotaia sul binario esterno della via 2», segnalano gli esperti.

E per questo motivo la commissione conclude che «la causa del deragliamento e della successiva collisione è l'esistenza di una rottura del binario all'altezza del km 318.681».

Il rapporto – ancora provvisorio, in attesa delle conclusioni definitive – è stato inviato al tribunale di Cordoba, che coordina l'inchiesta. Include le immagini dell'incidente, con le registrazioni delle telecamere interne sia dell'Iryo che dell'Alvia, di quelle a circuito chiuso delle due linee ferroviarie e dei registratori dei due convogli.