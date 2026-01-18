Así ha quedado el tren de alta velocidad de Iryo tras descarrilar en Adamuz (Córdoba). Otro tren AVE también estaría afectado. pic.twitter.com/7wb9WiSLIF — Julio César Ruiz Aguilar (@jcruizaguilar) January 18, 2026

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l'agenzia Efe. Il giornalista Julio César Ruiz Aguilar ha pubblicato un video del luogo dell'incidente su X.

Le vittime dell'incidente sarebbero almeno sette. I servizi di soccorso andalusi hanno precisato che diverse decine persone sono rimaste ferite e che alcuni passeggeri sono ancora bloccati nei vagoni.

Un treno della compagnia Iryo, partito da Malaga (sud) per raggiungere Madrid, «è deragliato» vicino ad Adamuz, «invadendo il binario adiacente» dove circolava un convoglio con cui è entrato in collisione e «che è anch'esso deragliato», ha spiegato su X il gestore della rete ferroviaria spagnola (Adif).

Secondo un testimone che ha parlato sul canale pubblico TVE, uno dei vagoni del primo treno che ha deragliato si sarebbe ribaltato completamente.

«Le ultime notizie che arrivano sono molto gravi», ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, su X, spiegando che l'impatto fra i due treni deragliati «è stato terribile» e che il numero di vittime non è ancora confermato.

«Abbiamo inviato sul posto i servizi di emergenza e il supporto logistico per fornire tutta l'assistenza necessaria», ha dichiarato il presidente della regione dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno.