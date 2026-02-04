  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Disastri, Incidenti Spagna: è massima allerta in Andalusia per la burrasca Leonardo

SDA

4.2.2026 - 12:56

In via preventiva sono state evacuate circa 3'600 persone nelle province di Cadice, Jaen e Malaga, come questo anziano a Grazalema.
In via preventiva sono state evacuate circa 3'600 persone nelle province di Cadice, Jaen e Malaga, come questo anziano a Grazalema.
Keystone

L'ondata di maltempo provocata dalla burrasca Leonardo sta mettendo in ginocchio la regione meridionale dell'Andalusia, dove è stata elevata da 1 a 2 l'emergenza operativa di Protezione civile per piogge intense e persistenti.

Keystone-SDA

04.02.2026, 12:56

04.02.2026, 14:03

Le autorità regionali hanno emesso avvisi rossi con messaggi «ES-alert» per precipitazioni eccezionali alla popolazione di una cinquantina di comuni nelle zone di Grazalema e dello Stretto di Cadice, nel Campo di Gibilterra e nella Serrania di Ronda (Malaga). In via preventiva sono state evacuate circa 3'600 persone da aree a rischio di inondazioni nelle province di Cadice, Jaen e Malaga.

Complessivamente i servizi di emergenza sono intervenuti in oltre 5'200 emergenze, segnala il coordinamento del 112. Chiusi i porti di Cadice e dello Stretto di Gibilterra, mentre 26 strade restano interdette al traffico, delle quali una ventina per allagamenti.

Sospesi anche numerosi collegamenti ferroviari, inclusi treni Alvia e regionali. Ed è stata interrotta questa mattina l'alta velocità tra le città di Antequera e Granada, a causa di una frana, segnala il gestore delle infrastrutture ferroviare ADIF.

In tutta l'Andalusia, ad accezione dell'Almeria, sono state sospese le classi presenziali nelle scuole.

A Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, sono stati cancellati tutti i collegamenti marittimi e aerei, a causa delle intense piogge e dei forti venti, e sono state sospese le lezioni.

La Giunta dell'Andalusia ha fatto appello alla «massima prudenza» e ha disposto il dispiegamento dell'Unità militare di emergenza dell'esercito (UME), con oltre 250 uomini e 90 mezzi operativi sul territorio.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
A 11 anni fatto scendere dal bus perché non aveva il biglietto «maggiorato» per le Olimpiadi
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»

Altre notizie

Tragedia in Vallese. La procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Tragedia in ValleseLa procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Guerra in Ucraina. Il Cremlino: «Non ci fermiamo finché Kiev accetta condizioni»

Guerra in UcrainaIl Cremlino: «Non ci fermiamo finché Kiev accetta condizioni»

Su un treno regionale. In Germania un 26enne senza biglietto aggredisce e uccide un controllore

Su un treno regionaleIn Germania un 26enne senza biglietto aggredisce e uccide un controllore