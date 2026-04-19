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«Situazione drammatica» Spagna, Messico e Brasile chiedono la difesa dell'integrità di Cuba

SDA

19.4.2026 - 08:26

Cuba sta attraversando un momento difficile della sua storia.
Cuba sta attraversando un momento difficile della sua storia.
Keystone

I governi di Spagna, Messico e Brasile hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale chiedono il rispetto «dell'integrità territoriale» di Cuba e la necessità che si rispetti il diritto internazionale.

Keystone-SDA

19.04.2026, 08:26

19.04.2026, 08:42

Nella nota i tre paesi mettono in guardia sulla «drammatica situazione» in cui versa il popolo cubano e sollecitano l'adozione delle misure necessarie per mitigare il deterioramento delle condizioni di vita, chiedendo al contempo di evitare qualsiasi azione che possa aggravarle o che sia contraria al diritto internazionale.

In tal senso Spagna, Brasile e Messico annunciano il loro impegno a rafforzare la risposta umanitaria per alleviare le sofferenze della popolazione.

Allo stesso modo, i tre governi ribadiscono il loro impegno «irrinunciabile» a favore dei diritti umani, dei valori democratici e del multilateralismo.

In questo contesto, lanciano un appello a un dialogo «sincero e rispettoso», conforme al diritto internazionale e ai principi delle Nazioni Unite, come via per trovare una soluzione duratura alla crisi.

Il comunicato si conclude sottolineando che qualsiasi via d'uscita dalla situazione attuale deve garantire che sia il popolo cubano stesso a decidere del proprio futuro «in piena libertà», in un processo che consenta di progredire verso un miglioramento sostenibile delle condizioni di vita sull'isola.

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