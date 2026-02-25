  1. Clienti privati
A 93 anni È morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nell'81

SDA

25.2.2026 - 20:07

L'immagine con in testa il tricornio della Guardia Civil e la pistola in pugno al Congresso spagnolo era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la giovane democrazia.

Keystone

L'ex tenente colonnello Antonio Tejero, principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna, è morto oggi a 93 anni, secondo quanto comunicato da uno dei suoi figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, citati dai media iberici.

Keystone-SDA





Tejero era divenuto simbolo del putsch, e la sua immagine con in testa il tricornio della Guardia Civil e pistola in pugno al Congresso spagnolo era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi.

La sua morte avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe.

