A 93 anniÈ morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nell'81
SDA
25.2.2026 - 20:07
L'ex tenente colonnello Antonio Tejero, principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna, è morto oggi a 93 anni, secondo quanto comunicato da uno dei suoi figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, citati dai media iberici.
Tejero era divenuto simbolo del putsch, e la sua immagine con in testa il tricornio della Guardia Civil e pistola in pugno al Congresso spagnolo era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi.
La sua morte avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe.