«Fenomeno eccezionale» Dai roghi in Spagna emissioni record di carbonio, il fumo arriva fino in Scandinavia

SDA

20.8.2025 - 14:39

Il fumo dei roghi nella penisola iberica ha attraversato la Francia, il Regno Unito e ha raggiunto perfino i paesi scandinavi.
Il fumo dei roghi nella penisola iberica ha attraversato la Francia, il Regno Unito e ha raggiunto perfino i paesi scandinavi.
Keystone

La crisi degli incendi che dai primi di agosto sferzano il nordovest della penisola iberica ha avuto un impatto devastante sull'ambiente, portando le emissioni di carbonio in Spagna a livelli senza precedenti, mentre il fumo dei roghi ha raggiunto i paesi scandinavi.

Keystone-SDA

20.08.2025, 14:39

20.08.2025, 14:57

Secondo i dati del Servizio di vigilanza atmosferica (CAMS) di Copernicus, il programma satellitare dell'Unione europea, le emissioni totali di carbonio dall'inizio dell'anno hanno raggiunto la cifra record di 5,5 megatoni (MtC).

Questo valore segna il picco massimo da quando il CAMS ha iniziato a monitorare il parametro nel 2003 e supera di gran lunga il record annuale precedente di 3,5 MtC. L'incremento è stato esponenziale a partire da agosto, in coincidenza con l'esplosione dei roghi.

Le particelle rilasciate dagli incendi nell'atmosfera «hanno degradato gravemente la qualità dell'area nella penisola e in parte in Francia», segnala Copernicus.

Fenomeno «eccezionale»

L'organismo comunitario aveva registrato in Spagna circa 0,5 megatoni di carbonio emessi fino agli inizi di agosto, mentre il livello è schizzato a 5,5 MtC per le decine di roghi, con effetti negativi sulla qualità dell'area percepibili a migliaia di km a causa delle «grandi quantità di fumo, soprattutto di particelle PM2.5»

Queste ultime, giova far notare che sono rilevanti per l'inquinamento atmosferico e con impatto significativo sulla salute, hanno degradato la qualità dell'aria in vaste aree, secondo lo scienziato del CAMS Mark Paddington, citato dal quotidiano «La Vanguardia».

Gli esperti di Copernicus definiscono il fenomeno «eccezionale», con il fumo dei roghi che ha attraversato la Francia, il Regno Unito e ha raggiunto perfino i paesi scandinavi, aggiungendosi a quello proveniente dagli incendi del Canada.

Diversi morti. La Spagna brucia, pellegrini in fuga dal Cammino di Santiago

Diversi mortiLa Spagna brucia, pellegrini in fuga dal Cammino di Santiago

