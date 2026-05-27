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Roghi Spagna: rogo nel parco di Doñana stabilizzato, ma son bruciati ben 330 ettari

SDA

27.5.2026 - 09:37

Boschi in fiamme nel parco di Doñana: un danno enorme all'importante ecosistema spagnolo.
Boschi in fiamme nel parco di Doñana: un danno enorme all'importante ecosistema spagnolo.
Keystone

E' stato stabilizzato ieri sera l'incendio scoppiato domenica nel Parco nazionale di Doñana, in Andalusia, che ha colpito circa 330 ettari di territorio di alto valore ecologico, uno dei più importanti ecosistemi protetti d'Europa e patrimonio mondiale dell'Unesco.

Keystone-SDA

27.05.2026, 09:37

27.05.2026, 11:07

Lo ha reso noto in un messaggio sui social l'assessore andaluso alla Presidenza e alle Emergenze, Antonio Sanz.

Lo ha fatto ringraziando «l'enorme sforzo delle squadre del Servizio di estinzione degli incendi forestali» dell'Andalusia e i soccorritori, che «per tre giorni hanno combattuto senza sosta contro il forte vento, la bassa umidità e le difficoltà del terreno», per mettere sotto controllo le fiamme.

Secondo le autorità, sul fronte del fuoco sono stati mobilitati oltre 400 operatori, una trentina di mezzi aerei, 19 autobotti e numerosi trattori.

I vigili del fuoco restano al lavoro per completare le opere di bonifica dell'incendio, sulle cui cause indaga la Guardia Civil, che non esclude la matrice dolosa.

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