Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha spiegato che sono previsti "aiuti diretti" per cittadini e aziende colpite dall'alluvione di Valencia. Keystone

Il governo spagnolo ha approvato un piano di aiuti per cittadini, lavoratori e aziende colpite dall'alluvione di Valencia da 10,6 miliardi di euro: è quanto reso noto ai media dal premier Pedro Sánchez dopo la riunione dedicata all'emergenza svoltosi a Madrid..

SDA

In particolare, il leader iberico ha spiegato che sono previsti «aiuti diretti» per cittadini e aziende colpite dall'alluvione di Valencia, «come fatto durante la pandemia di Covid»: ad esempio, ci saranno «fino a 72'000 euro per caso di invalidità» e «tra i 20'000 e i 60'000 per riparare le case danneggiate». Ci saranno anche contributi per mettere a posto elementi interni di abitazioni, locali e comunità residenziali.

Sánchez ha garantito che per accedere a tali aiuti sarà prevista «la minor quantità di burocrazia possibile». Il governo, ha aggiunto, ha poi deciso di esentare le persone colpite dall'alluvione dal pagamento delle tasse sulla casa e di posticipare il pagamento di altre imposte. Inoltre, lo Stato coprirà «il 100% delle spese d'emergenza dei comuni colpiti dalla Dana» (depressione isolata ad alti livelli) e «il 50%» dei lavori necessari per riparare i danni provocati dalle inondazioni.

Queste e altre azioni «saranno articolate attraverso il Piano di risposta immediata, ricostruzione e rilancio della Comunità Valenciana», ha detto, aggiungendo che «dureranno il tempo che sarà necessario per tornare alla normalità».

«L'enorme spiegamento di persone e mezzi» per soccorrere le persone colpite dall'alluvione a Valencia, ha poi spiegato Sánchez, ha permesso di realizzare in 72 ore «1'300 salvataggi» e distribuire «95'000 litri d'acqua in bottiglia» e «18'000 razioni d'acqua».

Sánchez ha aggiunto che sul terreno sono al lavoro oltre 15'000 tra militari, membri delle forze dell'ordine, pompieri e altri addetti. Inoltre, il premier ha spiegato che l'elettricità è già tornata nel 98% delle case colpite dalle inondazioni e che è stato ripristinato il 68% delle linee telefoniche danneggiate. Sono anche stati «riparati 40 chilometri di strada e 74 chilometri di ferrovie», ha aggiunto Sánchez.

Ma «ci sono ancora dispersi da rintracciare, case ed esercizi commerciali distrutti o sepolti sotto il fango e molte gente che patisce carenze severe», ha aggiunto senza indicare cifre precise. «Bisogna continuare a lavorare, senza distrazioni, con più mezzi e coordinamento «, ha detto.

SDA