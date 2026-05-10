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Crociera col virus Spagna, la ministra Garcia: «Sanitari saliti sulla Hondius, passeggeri tutti asintomatici»

SDA

10.5.2026 - 13:34

La ministra spagnola della salute Monica Garcia al porto di Grenadilla, a Tenerife: «Tutti i passeggeri della Hondius sono asintomatici.
La ministra spagnola della salute Monica Garcia al porto di Grenadilla, a Tenerife: «Tutti i passeggeri della Hondius sono asintomatici.
Keystone

«L'ancoraggio» della nave nel porto di Granadilla «è stato un successo nonostante le avversità. Alle 7:30 le squadre di Sanità sono salite a bordo» dell'Hondius. «Quello che ci dicono è che tutti i passeggeri continuano ad essere asintomatici».

Keystone-SDA

10.05.2026, 13:34

10.05.2026, 14:21

È quanto ha assicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, in dichiarazioni ai media dal porto di Granadilla, a Tenerife, dove all'alba ha ancorato al largo la nave crociera con un focolaio di hantavirus.

«Il governo di Spagna ha autorizzato lo sbarco dei cittadini dalla nave, fra cui ricordo ci sono 14 spagnoli», ha detto la ministra, confermando che saranno i primi a sbarcare.

«Abbiamo detto loro, naturalmente, che sono assolutamente benvenuti e il dispositivo operativo va avanti, nulla ci distoglierà dal continuare a lavorare perché abbia successo, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato», ha aggiunto Garcia,

Ha così evitato polemiche con il governatore della Canarie, Fernando Clavijo, che ancora la scorsa notte si era opposto allo sbarco.

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L'Olanda si occuperà dei passeggeri

Dopo gli spagnoli, saranno sbarcati i croceristi originari dell'Olanda, Paese di bandiera dell'Hondius che prenderà in carico anche i cittadini di Germania, Belgio, Grecia e parte dell'equipaggio, ha specificato la ministra.

Domani, lunedì, i Paesi Bassi invieranno un aereo per raccogliere tutti i passeggeri della nave che non saranno oggi raccolti dai rispettivi Paesi per i rimpatri.

«L'ultimo aereo sarà quello in partenza dall'Australia previsto per domani pomeriggio», ha aggiunto.

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