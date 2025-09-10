  1. Clienti privati
Mobilitazioni in corso In Spagna i sindacati chiedono la riduzione del lavoro a 37,5 ore settimanali

SDA

10.9.2025 - 13:06

Alcuni partiti si oppongo all'iniziativa.
Keystone

In Spagna i principali sindacati, Comisiones Obreras e Ugt, hanno organizzato manifestazioni per chiedere l'approvazione di una legge che propone la riduzione del monte orario lavorativo di base da 40 a 37,5 ore settimanali.

Keystone-SDA

10.09.2025, 13:06

10.09.2025, 13:09

Secondo quanto riportato da Rtve, le mobilitazioni sono in corso in diverse città, tra queste Barcellona e Siviglia. Nel pomeriggio è prevista una manifestazione anche a Madrid, di fronte al Congresso dei deputati.

I sindacati mostrano preoccupazione per il fatto che, con molta probabilità, l'iniziativa sulla riduzione della giornata lavorativa presentata dal governo di centrosinistra in carica oggi non verrà ammessa a dibattito dal Congresso, a causa delle posizioni contrarie di Partito Popolare, Vox e indipendentisti catalani di Junts. Questi ultimi respingono tale proposta per il timore che possa essere dannosa per «piccole e medie aziende».

«Oggi le tre destre del nostro Paese voteranno a favore di uno schiaffo in faccia alle commesse dei supermercati e a uomini e donne che lavorano nella ristorazione, e contro la speranza», ha commentato stamane, da parte sua, la ministra del Lavoro, Yolanda Díaz.

Nel corso della nottata scorsa i segretari generali di Comisiones Obreras e Ugt, Unai Sordo e Pepe Álvarez, hanno partecipato a un sit-in di protesta pro-settimana a 37,5 ore organizzato presso una chiesa di un quartiere operaio di Madrid.

