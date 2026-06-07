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Stati Uniti Sparatoria durante una rievocazione storica in Ohio, almeno 12 feriti

SDA

7.6.2026 - 08:52

La zona della sparatoria a Toledo, in Ohio, transennata dalle forze dell'ordine.
La zona della sparatoria a Toledo, in Ohio, transennata dalle forze dell'ordine.
Keystone

Sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival di rievocazione storica Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco.

Keystone-SDA

07.06.2026, 08:52

07.06.2026, 09:20

Secondo quanto ha riferito il vice capo della polizia di Toledo, Joe Heffernan, durante una conferenza stampa, la polizia è intervenuta sabato pomeriggio, ora locale, in seguito a una segnalazione di una persona ferita da colpi d'arma da fuoco.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone con ferite da arma da fuoco.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha dichiarato la polizia. Il ferito più giovane ha 14 anni, quello più anziano ne ha 61. La maggior parte ha poco più di vent'anni.

La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda ha sottolineato il vice capo Joe Heffernan.

Il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha commentato la sparatoria, definendola un crimine insensato. «I festival estivi dovrebbero essere luoghi sicuri dove le famiglie possano stare insieme senza timore di violenze», ha scritto in un post su X.

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