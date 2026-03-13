  1. Clienti privati
Stati Uniti Sparatoria in un'università in Virginia: un morto e due feriti

SDA

13.3.2026 - 07:17

Le forze dell'ordine sul campus dov'è avvenuta la sparatoria.
Le forze dell'ordine sul campus dov'è avvenuta la sparatoria.
Keystone

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in una sparatoria all'Old Dominion University di Norfolk, in Virginia: L'Fbi sta indagando sull'episodio come atto di terrorismo, ha dichiarato il direttore dell'Fbi Kash Patel.

Keystone-SDA

13.03.2026, 07:17

13.03.2026, 08:00

«Anche l'autore della sparatoria è ora deceduto», ha scritto Patel sulla piattaforma X. La sparatoria è iniziata ieri intorno alle 10:49 locali (le 15:49 in Svizzera) nell'edificio Constant Hall del campus.

Killer un'ex Guardia nazionale legato a Isis

L'uomo che ha aperto il fuoco nell'università è un ex membro della Guardia Nazionale con precedenti penali per terrorismo. Lo riportano i media americani. Si tratta di Mohamed Bailor Jalloh, che nel 2017 è stato condannato a 11 di carcere per aver tentato di fornire supporto materiale all'Isis. Era stato rilasciato anticipatamente dalla prigione due anni fa.

Prima di colpire l'uomo ha urlato 'Allah Akbar', ha riferito la polizia.

