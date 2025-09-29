  1. Clienti privati
Michigan Sparatoria nella chiesa mormone, le vittime salgono a 4: «Un «atto di violenza mirata»

SDA

29.9.2025 - 07:19

Almeno quattro morti in una sparatoria seguita da un incendio in un chiesa mormone di Grand Blanc, Michigan, negli Stati Uniti.
Almeno quattro morti in una sparatoria seguita da un incendio in un chiesa mormone di Grand Blanc, Michigan, negli Stati Uniti.
Keystone

Sono salite a quattro le vittime della sparatoria nella chiesa mormone di Grand Blanc, in Michigan. Le due nuove vittime non sono tra le persone ricoverate, ma sono state trovate nella chiesa che il killer aveva dato alle fiamme con la benzina.

Keystone-SDA

29.09.2025, 07:19

29.09.2025, 08:12

L'Fbi ha dichiarato in una conferenza stampa che l'attacco alla chiesa mormone è stato un «atto di violenza mirata».

Il killer che ha aperto il fuoco, un veterano dell'Iraq di 40 anni che si chiamava Thomas Jacob Sanford, è stato ucciso dalla polizia otto minuti dopo la chiamata d'emergenza. Lo riferisce Nbc news.

Le autorità hanno ricevuto una chiamata alle 10:25 e pochi secondi dopo gli agenti sono arrivati sul posto. Sanford «è stato neutralizzato alle 10:33» nel parcheggio della chiesa, ha detto la polizia.

In una conferenza stampa, la polizia ha voluto sottolineare l'eroismo di alcuni fedeli nella chiesa mormone in Michigan che hanno fatto da scudo ai bambini presenti e li hanno portati in salvo.

«Vorrei anche riconoscere l'eroismo non solo dei primi soccorritori, ma anche delle persone che si trovavano all'interno della chiesa in quel momento», ha detto il capo della polizia di Grand Blanc, William Renye. «Li hanno protetti e portati in salvo».

Nella chiesa sono stati trovati degli ordigni artigianali, ha aggiunto la polizia senza precisare se siano stati usati dal killer per appiccare il fuoco all'edificio.

Stati Uniti. Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e otto feriti

Stati UnitiSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e otto feriti

