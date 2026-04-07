Hanno riportato lievi ferite anche due degli agenti coinvolti nel tentativo di fermare l'assalto. KEYSTONE

Si stavano dirigendo verso il consolato israeliano di Istanbul, e quando la polizia ha intimato loro di fermarsi hanno puntato le armi contro gli agenti che pattugliavano la zona. In dieci minuti di sparatoria fuori dalla missione diplomatica uno degli assalitori è stato ucciso, mentre gli altri due sono rimasti feriti e si trovano in custodia.

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Hanno riportato lievi ferite anche due degli agenti coinvolti nel tentativo di fermare un assalto di cui molti particolari restano ancora da chiarire, mentre è stata aperta un'inchiesta e manca ancora una rivendicazione.

«Uno degli individui – identificato come Yunus E. S. – risultava avere legami con un'organizzazione che strumentalizza la religione», ha affermato il ministro turco dell'Interno, Mustafa Ciftci, con una frase che molti giornalisti turchi hanno interpretato come un riferimento all'Isis, organizzazione che in passato ha messo a segno numerosi attentati in Turchia, mentre a poche ore dall'assalto 17 sospetti ritenuti legati al cosiddetto Stato islamico erano stati arrestati a Istanbul.

Gli altri due assalitori, identificati come Onur Ç. e Enes Ç, sono fratelli e uno di loro aveva precedenti legati al traffico di droga. Per raggiungere la megalopoli turca i tre erano partiti su un'auto noleggiata da Izmit, una località che dista circa cento chilometri da Istanbul in direzione est, e poco dopo le 12 hanno dato il via all'assalto.

Mentre continua l'inchiesta, la Turchia ha annunciato l'arresto anche di altre due persone legate agli assalitori.

«Il terrorismo non ci scoraggerà»

La zona dove si trova il consolato israeliano è un complesso di grattacieli nel cuore finanziario della città sul Bosforo, nel quartiere di Levent, che ospita anche gli uffici della banca turca Yapi Kredi e si trova nelle vicinanze di centri commerciali molto frequentati e di altre sedi bancarie.

L'ufficio della missione diplomatica israeliana di Istanbul era completamente vuoto al momento dell'attacco ed è chiuso da circa due anni e mezzo, dopo che Israele ha ritirato il personale per motivi di sicurezza.

«Il terrorismo non ci scoraggerà», è stato il commento del ministero degli Esteri israeliano che ha anche espresso apprezzamento per «la tempestiva azione delle forze di sicurezza turche che hanno sventato questo attacco», mentre dal 7 ottobre del 2023 i rapporti tra Ankara e lo Stato ebraico si sono fortemente deteriorati a causa di posizioni diverse sul conflitto a Gaza.

«Continueremo la nostra lotta contro ogni forma di terrorismo e non permetteremo che le provocazioni meschine e mirate danneggino il clima di sicurezza in Turchia», ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condannando il «perfido attacco» nei pressi della missione diplomatica israeliana.