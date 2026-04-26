Con pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato

President Donald Trump and first lady Melania Trump were evacuated out of the White House Correspondents’ Association Dinner minutes after it began, as attendees took cover on the floor. USA TODAY reporters inside the ballroom at the Washington Hilton hotel say they heard loud… pic.twitter.com/wsaAi22p3K — USA TODAY (@USATODAY) April 26, 2026

Il presidente statunitense Donald Trump è rimasto illeso dopo che un uomo armato ha tentato di fare irruzione ieri sera alla cena della White House Correspondents' Association, l'appuntamento che ogni anno riunisce il capo della Casa Bianca e la stampa accreditata.

Keystone-SDA SDA

Donald Trump è stato portato in sicurezza, mentre gli agenti del Secret Service (l'agenzia responsabile della protezione dei presidenti degli Stati Uniti, delle rispettive famiglie e dei capi di Stato in visita negli USA) hanno bloccato e arrestato l'attentatore prima che raggiungesse la sala del banchetto all'hotel Hilton di Washington.

«Che serata a Washington D.C. I servizi segreti e le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno agito rapidamente e con coraggio», ha scritto poi Trump sulla sua rete sociale Truth Social, dove ha postato anche la foto dell'attentatore.

L'inquilino della Casa Bianca ha poi aggiunto che «l'attentatore è stato arrestato e ho raccomandato di ‹lasciare che lo spettacolo continui›, ma mi affiderò completamente alle forze dell'ordine».

L'hotel Hilton di Washington non è «un edificio particolarmente sicuro», ha anche indicato, riconoscendo tuttavia che il dispositivo di sicurezza invece «era molto sicuro».

È proprio davanti a questo albergo che il presidente Ronald Reagan fu ferito da un colpo di pistola nel 1981 in occasione di un attentato.

31enne con pistole e coltelli, un agente ferito

Come riporta l'agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP) l'uomo, identificato, 31 anni, di Torrance, in California, si è presentato armato di pistole e coltelli e ha tentato di farsi strada verso il salone sotterraneo dove si trovavano Trump e numerosi altri esponenti di primo piano dell'amministrazione invitati per la serata.

Diversi ospiti si sono gettati sotto i tavoli. Alcuni hanno riferito di aver sentito colpi d'arma da fuoco provenire dalla hall.

Un agente delle forze dell'ordine è stato raggiunto da uno sparo, fermato però dal giubbotto antiproiettile e le sue condizioni non sono gravi.

La polizia federale statunitense FBI ha confermato l'arresto del sospettato e ha attivato l'ufficio locale di Washington. L'evento è stato sospeso e sarà riprogrammato.

Con pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato Donald Trump ha pubblicato la foto dell'uomo arrestato per la sparatoria. Immagine: Truth Social Gli agenti del Secret Service proteggono il tavolo del presidente USA Donald Trump. Immagine: KEYSTONE Quando si sono sentiti degli spari gli agenti sono andati a protezione di Trump. Immagine: KEYSTONE Servizi Segreti proteggono e scortano Robert F. Kennedy Jr. e sua moglie Cheryl Hines. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine controllano le zone all'interno dell'hotel dove è stato sventato l'attentato. Immagine: KEYSTONE La first lady Melania Trump cammina davanti al presidente Donald Trump che si allontana dopo aver parlato nella sala stampa James Brady della Casa Bianca, in seguito alla sparatoria avvenuta fuori dalla sala da ballo. Immagine: KEYSTONE Funzionari delle forze dell'ordine intervengono presso un indirizzo collegato a Cole Tomas Allen, il sospettato della sparatoria. Immagine: KEYSTONE Membri delle forze dell'ordine tengono sotto controllo Cole Tomas Allen, sospettato di aver sparato, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Immagine: . Con pistole e coltelli alla cena dei media di Trump, sventato un attentato Donald Trump ha pubblicato la foto dell'uomo arrestato per la sparatoria. Immagine: Truth Social Gli agenti del Secret Service proteggono il tavolo del presidente USA Donald Trump. Immagine: KEYSTONE Quando si sono sentiti degli spari gli agenti sono andati a protezione di Trump. Immagine: KEYSTONE Servizi Segreti proteggono e scortano Robert F. Kennedy Jr. e sua moglie Cheryl Hines. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine controllano le zone all'interno dell'hotel dove è stato sventato l'attentato. Immagine: KEYSTONE La first lady Melania Trump cammina davanti al presidente Donald Trump che si allontana dopo aver parlato nella sala stampa James Brady della Casa Bianca, in seguito alla sparatoria avvenuta fuori dalla sala da ballo. Immagine: KEYSTONE Funzionari delle forze dell'ordine intervengono presso un indirizzo collegato a Cole Tomas Allen, il sospettato della sparatoria. Immagine: KEYSTONE Membri delle forze dell'ordine tengono sotto controllo Cole Tomas Allen, sospettato di aver sparato, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Immagine: .

Trump: «Quando conti qualcosa, ti vengono contro»

Due ore circa dopo i fatti, Trump è comparso alla Casa Bianca ancora in smoking. «Quando conti qualcosa, ti vengono contro», ha detto, definendo l'attentatore «malato». A suo stesso avviso gli inquirenti sembrano orientati verso la pista del lupo solitario.

«Non è la prima volta, negli ultimi anni, che la nostra Repubblica è stata presa di mira da un potenziale assassino che intendeva uccidere», ha anche affermato.

Il presunto autore della sparatoria comparirà domani in tribunale, hanno annunciato le autorità statunitensi nel corso di una conferenza stampa.

Sarà incriminato con due capi d'accusa: il primo per uso di arma da fuoco durante un reato violento e il secondo per aggressione a un agente federale con arma pericolosa, ha precisato il procuratore della capitale americana, Jeanine Pirro.