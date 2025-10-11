La polizia dell'Assia è sulle tracce dell'assalitore. Keystone

È stata segnalata una sparatoria nella piazza del mercato di Giessen, città tedesca in Assia, con diversi feriti e l'aggressore in fuga.

Keystone-SDA SDA

Lo ha riferito la polizia locale, citata dalla agenzia tedesca Dpa, aggiungendo di non ritenere che vi sia più alcun pericolo per la popolazione. Le forze dell'ordine hanno circondato l'area per dare la caccia all'assalitore.