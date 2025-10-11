  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aggressore in fuga Spari in un mercato a Giessen in Germania, ci sono feriti

SDA

11.10.2025 - 19:09

La polizia dell'Assia è sulle tracce dell'assalitore.
La polizia dell'Assia è sulle tracce dell'assalitore.
Keystone

È stata segnalata una sparatoria nella piazza del mercato di Giessen, città tedesca in Assia, con diversi feriti e l'aggressore in fuga.

Keystone-SDA

11.10.2025, 19:09

11.10.2025, 19:13

Lo ha riferito la polizia locale, citata dalla agenzia tedesca Dpa, aggiungendo di non ritenere che vi sia più alcun pericolo per la popolazione. Le forze dell'ordine hanno circondato l'area per dare la caccia all'assalitore.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Diane Keaton è morta all'età di 79 anni
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Perché la leggenda del tennis Roger Federer è solo assistente allenatore dei suoi figli?
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

Altre notizie

Medio Oriente. Witkoff nella piazza degli ostaggi, fischi per Netanyahu

Medio OrienteWitkoff nella piazza degli ostaggi, fischi per Netanyahu

Democrazia. Kosovo, si vota domani in un clima di tensione

DemocraziaKosovo, si vota domani in un clima di tensione

Francia. Il premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

FranciaIl premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»