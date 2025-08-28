  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Obiettivo raggiunto Tutti gli alleati NATO destinano almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa

SDA

28.8.2025 - 10:11

L'obiettivo del 2% della NATO è un impegno preso dai Paesi membri dell'Alleanza Atlantica: ciascuno dovrebbe destinare almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa.
L'obiettivo del 2% della NATO è un impegno preso dai Paesi membri dell'Alleanza Atlantica: ciascuno dovrebbe destinare almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa.
Keystone

Tutti gli alleati della Nato – 31 su 32, poiché l'Islanda non è conteggiata – nel 2025 raggiungono l'obiettivo di destinare almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa. Lo si evince dalle stime sulla spesa militare pubblicate dall'Alleanza.

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:11

28.08.2025, 10:13

Gli Stati Uniti restano di gran lunga il primo Paese per spesa militare nella Nato con quasi 980 miliardi di dollari nel 2025, in euro circa 900 miliardi di euro, pari al 3,22% del Pil.

Fra gli alleati europei spiccano Regno Unito con 90,5 miliardi di euro (2,40% del Pil), Francia con 66,5 miliardi (2,05%), Germania con oltre 93,7 miliardi (dato del 2024, pari al 2% del Pil), Italia con 45,3 miliardi (2,01%), Spagna con 33,1 miliardi (2,00%) e Paesi Bassi con 26,1 miliardi (2,49%).

La Polonia guida poi la classifica europea con una spesa militare al 4,48% del Pil (44,3 miliardi di euro), seguita da Lituania al 4% (3,6 miliardi), Lettonia al 3,73% (1,6 miliardi), Estonia al 3,38% (1,4 miliardi), Grecia al 2,85% (7,1 miliardi), Norvegia al 3,35% (16,5 miliardi) e Danimarca al 3,22% (14,3 miliardi).

La media complessiva della Nato si attesta nel 2025 al 2,76% del Pil, in aumento rispetto al 2,44% del 2023 e al 2,61% del 2024. Per Europa e Canada l'indicatore raggiunge il 2,27% contro l'1,74% di due anni prima e l'1,99%.

I dati elaborati dall'Alleanza atlantica sulla spesa per la difesa si basano su informazioni fornite dai ministeri della Difesa nazionali e raccolte secondo una definizione comune. Includono pagamenti effettuati o previsti dai governi nel corso dell'anno fiscale per far fronte ai bisogni delle forze armate nazionali, degli alleati o dell'Alleanza. Si basano sui dati di bilancio, proiezioni macroeconomiche della Commissione europea, Fondo monetario internazionale e Ocse. I valori per il 2024 e 2025 sono una stima sulla base delle informazioni disponibili al 3 giugno 2025.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino
La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra
Bruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Attacco missilistico russo nella notte su Kiev, almeno 8 morti e una cinquantina di feriti

Guerra in UcrainaAttacco missilistico russo nella notte su Kiev, almeno 8 morti e una cinquantina di feriti

Hong Kong. Chiuso il processo al magnate dei media Jimmy Lai, incerti i tempi del verdetto

Hong KongChiuso il processo al magnate dei media Jimmy Lai, incerti i tempi del verdetto

Vittoria Seconda guerra mondiale. La Cina annuncia: «Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre»

Vittoria Seconda guerra mondialeLa Cina annuncia: «Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre»