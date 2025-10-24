L'Ontario sfida Trump con Reagan: scoppia la crisi dei dazi. Keystone

Uno spot canadese con la voce di Ronald Reagan scatena l'ira di Trump, che interrompe i negoziati commerciali con Ottawa e accusa il Canada di manipolazione politica.

Keystone-SDA SDA

È bastato uno spot della provincia canadese dell'Ontario con un discorso di Ronald Reagan contro i dazi a far infuriare Donald Trump e a indurlo a rompere immediatamente i negoziati commerciali con Ottawa. Il presidente ha mal digerito essere attaccato su una delle sue politiche chiave usando un'icona come l'ex presidente repubblicano, ancora molto popolare nella destra americana, ma non solo.

La mossa del tycoon arriva anche all'indomani dell'annuncio del Canada di voler ridurre le quote di importazione esenti da tariffe per le case automobilistiche Stellantis (del 50%) e General Motors (del 24,2%), in risposta alla loro decisione «inaccettabile» di ridimensionare la produzione nel Paese a favore degli Usa.

Lo spot che scatena la crisi

Il nuovo capitolo nella guerra dei dazi è stato originato da uno spot lanciato dall'Ontario in vari stati americani. Il video utilizza cinque frasi complete, montate fuori sequenza, tratte da un discorso di cinque minuti tenuto dall'allora presidente Reagan il 25 aprile 1987: una di quelle «chiacchierate» settimanali via radio «davanti al caminetto», sull'esempio dei messaggi radiofonici in tono colloquiale di Franklin Roosevelt all'America durante la Grande Depressione.

«Quando qualcuno propone di imporre dazi doganali per proteggere i prodotti e i posti di lavoro americani dalle importazioni straniere - afferma Reagan - sembra che faccia del patriottismo. E a volte funziona per un breve periodo, ma solo per poco tempo. Nel lungo termine i dazi causano danni anche a chi li impone. I mercati si restringono e collassano, le industrie falliscono e milioni di posti di lavoro vanno perduti».

Lo spot non menziona che Reagan aveva imposto poco prima alcuni dazi alle importazioni di auto giapponesi, che negli anni Ottanta riducevano le vendite di auto americane negli Stati Uniti, ma con quel discorso il presidente si opponeva ai piani del Congresso Usa di fare ricorso a misure protezionistiche più radicali nei confronti di Tokyo. Insomma, voleva giustificare un'eccezione in un «caso speciale» per il mancato rispetto di un accordo commerciale, in nome di un commercio «libero» ma anche «corretto».

L'ira di Trump e la replica della Fondazione Reagan

La prima reazione è stata della Ronald Reagan Presidential Foundation, secondo cui il governo dell'Ontario ha creato un video «usando audio e video selettivi del discorso» e lo ha «rappresentato in modo errato», senza peraltro «chiedere od ottenere il permesso di usare e modificare le dichiarazioni». Tanto che ora la Fondazione sta «esaminando le sue opzioni legali».

A ruota sono arrivati i post su Truth, dove Trump ha annunciato la fine di tutti i negoziati commerciali col Canada, dopo che la Fondazione aveva dichiarato che «il Canada ha utilizzato in modo fraudolento una pubblicità, che è falsa, raffigurante Ronald Reagan mentre parla negativamente delle tariffe», «quando in realtà amava le tariffe per il nostro Paese e la sua sicurezza nazionale». In verità non si tratta di un «fake» né di una «frode», come sostiene il tycoon, ma semplicemente di un montaggio che non cambia la posizione liberista e anti-protezionistica di Reagan.

The Donald, inoltre, accusa il Canada di tentare «di influenzare illegalmente la Corte Suprema degli Stati Uniti in una delle decisioni più importanti nella storia del nostro Paese», quella appunto sul potere del presidente di usare l'International Emergency Economic Powers Act per imporre dazi senza l'approvazione del Congresso.

La risposta di Ottawa e il piano per l'Asia

Il premier canadese Mark Carney ha fatto buon viso a cattiva sorte e, senza menzionare il dietrofront di Trump, ha affermato che i colloqui bilaterali hanno «mostrato progressi... siamo pronti a consolidarli quando gli americani saranno pronti».

«Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare; non possiamo controllare la politica commerciale degli Stati Uniti», ha aggiunto, prima di partire per l'Asia, regione dove spera di ridurre la sua dipendenza eccessiva dagli Usa sbarcando in nuovi mercati: dopo l'accordo commerciale con l'Indonesia, ora punta su Filippine, Malesia, Corea del Sud e Giappone.

Possibile anche un incontro con Xi, per rilanciare le relazioni incrinatesi sotto Trudeau.