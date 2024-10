The Boss sul palco di Atlanta. Keystone

«Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese. L'unico candidato da votare è Kamala Harris»: è l'appello lanciato da Bruce Springsteen nel comizio della candidata dem ad Atlanta con Barack Obama ed altre star dello spettacolo.

SDA

The Boss ha cantato alcune canzoni, tra cui 'The Promised Land', scaldando il pubblico.

«Il potere è conoscere il tuo passato. La Georgia è dove si sta scrivendo il futuro. La Georgia si sta facendo vedere, non importa che tipo di imbrogli, imbrogli e sotterfugi», ha da parte sua detto il regista Spike Lee.

Riferendosi a Donald Trump come «agent orange» (agente arancione, per il colore dei suoi capelli) Lee – nativo di Atlanta – ha detto che «oggi non possiamo essere ingannati, imbrogliati, fuorviati».

Obama ha invece rilanciato le rivelazioni fatte dall'ex chief of staff John Kelly, secondo cui Donald Trump voleva generali fedeli come quelli di Hitler. «In politica, una buona regola pratica è non dire di voler fare niente come Hitler», ha detto Obama, ricordando che anche altre persone che hanno lavorato con l'ex presidente Usa ne hanno denunciato l'autoritarismo, compreso l'ex capo di stato maggiore congiunto Mark Milley.

«Nella mente di Trump l'esercito non esiste per servire la Costituzione»

«Queste sono persone serie, che hanno lavorato con lui e che lo vedono come un pericolo», ha aggiunto.

«Non sono, tra virgolette, dei liberal woke. Sono persone, ha sottolineato Obama, che in passato non hanno mai parlato di politica, perché credono che l'esercito dovrebbe essere al di sopra della politica.»

«Ma il motivo per cui stanno parlando ora è perché hanno visto che nella mente di Donald Trump l'esercito non esiste per servire la Costituzione o il popolo americano. Non vede l'essere comandante in capo come una responsabilità solenne e sacra, proprio come tutto il resto. Pensa che l'esercito esista per eseguire i suoi ordini, per servire i suoi interessi».

SDA