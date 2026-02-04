I documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano contengono oltre 20 foto del cadavere dell'ex finanziere rinvenuto nella sua cella nel carcere di New York. KEYSTONE

Jeffrey Epstein a torso nudo, con solo i pantaloni arancioni dei carcerati, la mandibola legata per tenere la bocca chiusa post mortem e segni visibili di lesioni sul collo. I documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano contengono oltre 20 foto del cadavere dell'ex finanziere rinvenuto nella sua cella nel carcere di New York. Immagini dure, che lo mostrano steso su una lettiga, mentre una persona con guanti chirurgici gli preme le mani sul petto nell'apparente tentativo di rianimarlo.

Keystone-SDA SDA

Le foto offrono un primo sguardo diretto su quel 10 agosto del 2019 e su un suicidio che non ha mai convinto tutti. Nonostante gli anni trascorsi, infatti, le teorie cospirazioniste secondo cui Epstein è stato ucciso (da «potenti» che volevano salvare la loro reputazione) continuano a rincorrersi. E le nuove carte pubblicate non sono destinate a placare queste tesi, vista la lunga lista di nomi di personaggi ricchi e potenti che contengono.

Fra i file anche il documento con le ultime volontà dell'ex finanziere, firmato due giorni prima di morire. Epstein voleva che tutta la sua ricchezza, circa 100 milioni di dollari, andasse alla sua fidanzata dell'epoca, Karyna Shuliak, alla quale voleva regalare anche un diamante da 33 carati. Nel file – chiamato 1953 Trust in riferimento alla data di nascita di Epstein – venivano menzionate altre 40 persone come possibili beneficiari della sua fortuna.

Mentre si susseguono i particolari sulla vita e la morte di Epstein, lo scandalo continua intanto a scuotere la politica e il mondo d'affari americano e non.

Se l'ex principe Andrea è stato costretto a lasciare la proprietà di Windsor e Bill e Hillary Clinton si apprestano a testimoniare in Congresso, non va meglio a Bill Gates. L'ex moglie Melinda French Gates ha rotto il silenzio e ha chiesto giustizia per le vittime di Epstein.

Bill Gates: «Sono stato uno sciocco»

«Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio», ha raccontato French Gates spiegando che chi, come il suo ex marito, è menzionato nelle carte Epstein ha molte domande a cui rispondere e dovrebbe essere sentito.

Parole che sono un macigno per il fondatore di Microsoft: «Sono stato uno sciocco» a trascorrere del tempo con Epstein, ha detto, dicendo di essersi pentito per quella frequentazione. Gates però ha liquidato come «falsa» l'e-mail che Epstein mandò a sé stesso riferendo di una malattia venerea di Gates contratta dopo essere andato a letto con ragazze russe.

Sentendosi «assolto» dallo scandalo sulla base degli ultimi documenti pubblicati e ritenendo Epstein un problema dei democratici, Donald Trump invita invece a «voltare pagina e tornare a guardare a cose che interessano davvero».

Per i repubblicani vuol dire – ha spiegato – veicolare meglio il messaggio dei successi ottenuti dalla sua amministrazione. Più cauto invece il suo numero due. Il vicepresidente JD Vance, infatti, intende sostenere gli eventuali sforzi bipartisan per convocare Andrea Mountbatten-Windsor, ma sta ai repubblicani in Congresso decidere.

Trump non fa parte dell'«incestuosa élite americana»

Vance ha poi aggiunto che i documenti pubblicati su Epstein scagionano Trump ma mostrano la «natura piuttosto incestuosa delle élite americane, ed è una cosa piuttosto disgustosa. A mio parere getta una luce negativa su molte persone come Bill Gates e Bill Clinton».

Di questa élite – ha precisato – non fa parte il presidente Usa. «È fuori da quella cerchia sociale. Conosce molte persone e certamente ha ricchezza e poteri simili. Ma non è mai stato davvero amico di Epstein a differenza di altre persone», ha spiegato.

I suoi toni però appaiono in contrasto con quelli di Trump: al tycoon che vuole chiudere il capitolo Epstein – osservano alcuni commentatori – si oppone un Vance che invece sosterrebbe la testimonianza di Andrea e quindi un ulteriore prolungamento di uno scandalo che va già avanti da anni. Toni diversi che rivelano, sempre secondo diversi osservatori, le ambizioni presidenziali di Vance, già impegnato a posizionarsi per il 2028.