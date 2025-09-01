  1. Clienti privati
Terremoto Sisma in Afghanistan, il bilancio s'aggrava: almeno 800 morti e 2700 feriti

SDA

1.9.2025 - 10:49

L'epicentro del terremoto di magnitudo 6 era situato a 27 chilometri a nord-est di Jalalabad.
L'epicentro del terremoto di magnitudo 6 era situato a 27 chilometri a nord-est di Jalalabad.
Sale a oltre 800 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 6 che ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad in Afghanistan: lo afferma un nuovo rapporto delle autorità.

01.09.2025, 10:49

01.09.2025, 11:50

Secondo quanto riferito dalle autorità afghane, oltre 2700 persone sono rimaste ferite nell'est del Paese, colpito durante la notte da un terremoto di magnitudo 6 seguito da almeno cinque scosse di assestamento avvertite a centinaia di chilometri di distanza.

Riferendo il nuovo bilancio in una conferenza stampa a Kabul, il portavoce del governo Zabihullah Mujahid ha dichiarato che 800 morti e 2500 feriti sono stati registrati nella sola provincia di Kunar, oltre a 12 morti e 255 feriti nella vicina provincia di Nangahar, dove si trovava l'epicentro del terremoto, registrato a soli otto chilometri di profondità.

