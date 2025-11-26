  1. Clienti privati
USA Stangata in arrivo sui turisti internazionali nei parchi nazionali

26.11.2025 - 17:45

Per i turisti stranieri diventerà più caro visitare i parchi nazionali americani (foto d'archivio)
Stangata in arrivo per i turisti stranieri che vogliono visitare i parchi nazionali americani.

Come ha annunciato il dipartimento degli Interni, e riferito da Axios, l'amministrazione di Donald Trump aumenterà i prezzi dei parchi e aggiungerà tariffe per i visitatori internazionali a partire dal prossimo anno, nell'ambito di un'iniziativa «America-first» che permetterà ai residenti statunitensi di «continuare a godere di prezzi accessibili».

Le nuove tariffe, che saranno in vigore dal 1. gennaio, arrivano dopo un anno tumultuoso per il National Park Service, dove centinaia di dipendenti sono stati licenziati nell'ambito della purga di lavoratori federali voluta dall'amministrazione Usa.

Mentre il costo di un pass annuale per i parchi per i residenti negli Usa rimarrà di 80 dollari, i viaggiatori internazionali ne dovranno pagare 250, con un aumento di 170 dollari. I non residenti senza pass annuale, da quella data, dovranno pagare una quota di 100 dollari a persona, oltre alla tariffa d'ingresso standard, per recarsi in ciascuno degli 11 parchi nazionali più popolari, tra cui il Grand Canyon, lo Yosemite e lo Yellowstone.

