Il premier britannico ha invitato la Russia a fermare l'aggressione in Ucraina Keystone

Il primo ministro britannico Kier Starmer è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera per fare il punto sui rapporti della sua nazione con l'Europa e la Nato.

Keystone-SDA SDA

«Non siamo più la Gran Bretagna degli anni della Brexit – ha esordito Starmer -. Perché sappiamo che, in tempi difficili, non riprenderemmo il controllo ripiegandoci su noi stessi: lo cederemmo. E non permetterò che ciò accada».

«Non c'è sicurezza britannica senza l'Europa, né sicurezza europea senza la Gran Bretagna. Questa è la lezione della storia, ed è anche la realtà odierna. Dico a tutti i membri della Nato che il nostro impegno sull'articolo 5 è profondo come non mai e siate sicuri che la Gran Bretagna verrà in vostro aiuto».

Il politico laburista ha parlato anche di pianificazione industriale: «L'Europa è un gigante addormentato. Le nostre economie sono dieci volte più grandi di quelle della Russia. Abbiamo enormi capacità di difesa. Eppure, troppo spesso, tutto questo è risultato inferiore alla somma delle sue parti. In tutta Europa, la pianificazione industriale frammentata e i lunghi e prolissi meccanismi di approvvigionamento hanno portato a lacune in alcuni settori e a enormi duplicazioni in altri».

«Dobbiamo essere onesti con l'opinione pubblica e creare consenso per le decisioni che dovremo prendere per garantire la nostra sicurezza. Perché, se non lo facciamo, i venditori di soluzioni facili dell'estrema sinistra e dell'estrema destra sono pronti. Offriranno invece le loro soluzioni», ha spiegato Starmer.

Collaborare in industria difesa

«Vogliamo unire la nostra leadership in difesa, tecnologia e intelligenza artificiale con l'Europa, per moltiplicare i nostri punti di forza e costruire una base industriale condivisa in tutto il continente, che possa dare una spinta alla nostra produzione di difesa», ha aggiunto il premier britannico.

«E questo richiede una leadership che promuova una maggiore coerenza e coordinamento in tutta Europa. È ciò che stiamo facendo con Germania e Francia nell'E3, lavorando a stretto contatto con i partner dell'Ue, in particolare Italia e Polonia, nonché con Norvegia, Canada e Turchia. Quindi il mio messaggio oggi è che il Regno Unito è pronto. Ne comprendiamo l'imperativo. Ne comprendiamo l'urgenza. Vogliamo lavorare insieme per guidare un cambio generazionale nell'industria della difesa».

In prossimità del quarto anniversario dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, Starmer ha commentato: «L'aggressore è la Russia, e la via più veloce per finire questa guerra è che la Russia fermi l'aggressione. Mosca ha dimostrato la sua propensione all'aggressione, causando terribili sofferenze al popolo ucraino. Le sue minacce ibride si estendono in tutto il nostro continente, non solo minacciando la nostra sicurezza, ma anche incrinando il nostro contratto sociale e collaborando con populisti che minano i nostri valori». Starmer ha inoltre accusato la Russia di «usare la disinformazione per seminare divisione» e di ricorrere ad attacchi informatici e sabotaggi per sconvolgere «le nostre vite».

Navi schierate nel Nord Atlantico

Il Regno Unito schiererà quest'anno il suo gruppo d'attacco di portaerei nella regione del Nord Atlantico e dell'Alto Nord. Il gruppo sarà guidato dalla Hms Prince of Wales, «operando a fianco di Stati Uniti, Canada e altri alleati della Nato».

È «una forte dimostrazione del nostro impegno per la sicurezza euro-atlantica», ha detto. «È anche per questo che stiamo rafforzando la nostra cooperazione nucleare con la Francia. Per decenni, il Regno Unito è stata l'unica potenza nucleare in Europa a impegnare il proprio deterrente per proteggere tutti i membri della Nato».