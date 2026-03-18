  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Bretagna Durante il «Question Time» Starmer sfugge alle domande sui colloqui con Mandelson

SDA

18.3.2026 - 14:53

Le critiche non accennano a placarsi.
Le critiche non accennano a placarsi.
Keystone

Il premier britannico Keir Starmer ha più volte evitato di rispondere, durante il Question Time alla Camera dei Comuni, alle domande della leader dell'opposizione conservatrice, Kemi Badenoch, che gli chiedeva conto di colloqui avvenuti fra lui e Peter Mandelson.

Keystone-SDA

18.03.2026, 14:53

18.03.2026, 14:55

Il primo ministro laburista si è limitato a scusarsi di nuovo per la sua criticatissima e successiva designazione ad ambasciatore negli Usa dell'ex eminenza grigia del New Labour ed ex ministro legato a doppio filo col finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein e finito al centro di un'indagine di polizia, oltre a ricordare il recente avvio della pubblicazione dei documenti governativi sulla nomina, revocata tardivamente l'anno scorso da sir Keir nel pieno dello scandalo del faccendiere. Ma Badenoch lo ha incalzato, sottolineando che Starmer non può aver deciso di designarlo in quell'incarico senza prima avergli parlato direttamente, per poi accusarlo di «non essere onesto» su questa vicenda.

Dal canto suo, il premier ha tentato goffamente di contrattaccare, affermando che la leader dei Tory dovrebbe invece pensare al suo schieramento e a silurare un suo stretto collaboratore, il ministro della Giustizia ombra Nick Timothy, per aver pubblicato un video sui social in cui prendeva di mira i musulmani riuniti in una preghiera pubblica a Trafalgar Square parlando di «atto di dominazione».

I più letti

Un morto nella caduta di una cabina di una cabinovia a Engelberg
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Istruttore di guida usa un trucco per dare le risposte dell'esame agli allievi
Shia LaBeouf ne combina un'altra: in mutande nella hall di un hotel di Roma
Un esperto spiega perché Trump vince sempre: «Ecco le sue cinque regole»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano - Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo»

Ticker Medio OrienteUcciso il ministro dell'intelligence iraniano - Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo»

Guerra in Medio Oriente. Sei morti e 24 feriti nei raid aerei israeliani su Beirut

Guerra in Medio OrienteSei morti e 24 feriti nei raid aerei israeliani su Beirut

Medio Oriente. Bomba a grappolo su un sobborgo di Tel Aviv, morte due persone

Medio OrienteBomba a grappolo su un sobborgo di Tel Aviv, morte due persone