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Gran Bretagna Starmer «alle corde» sul caso Mandelson dopo le accuse dell'alto funzionario

SDA

22.4.2026 - 11:15

Tempi duri per il premier britannico Keir Starmer
Tempi duri per il premier britannico Keir Starmer
Keystone

È un «Keir Starmer alle corde» quello che emerge oggi dalle prime pagine di tutti i giornali britannici, Times in testa, all'indomani della devastante audizione in commissione parlamentare di sir Olly Robbins.

Keystone-SDA

22.04.2026, 11:15

22.04.2026, 11:18

Quest'ultimo, ex segretario generale e numero uno dei funzionari del Foreign Office, si è espresso sullo scandalo della nomina politica dell'ex ministro Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti.

Nomina che il premier laburista e il suo staff sono accusati d'aver imposto a suo tempo a costo di forzare l'iter dei controlli a tutela della sicurezza nazionale sul vecchio amico del defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein: chiacchierato anche per i rapporti di consulenza passati con Cina e Russia ed esautorato alla fine dal cruciale incarico diplomatico nel giro di qualche mese solo dopo la deflagrazione pubblica delle ultime rivelazioni degli Epstein Files (sfociate nell'arresto dell'ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair).

La stampa evoca rinnovati malumori pure nella maggioranza e in seno allo stesso governo, mentre sottolinea come Robbins abbia messo pesantemente in discussione la linea difensiva intessuta dal primo ministro per sfuggire all'accusa di aver fuorviato deliberatamente il Parlamento e le sue pretese di non essere stato informato sul risultato dell'iter di verifica.

Accusandolo al contrario di aver fatto pressione su di lui attraverso il proprio gabinetto per ottenere il via libera alla nomina di Mandelson a inizio 2025 – a designazione politica peraltro già formalizzata – salvo silurarlo nei giorni scorsi per non avergli riferito delle riserve espresse dai servizi di sicurezza nell'ambito delle procedure di controllo eseguite a posteriori.

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