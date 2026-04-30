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Gran Bretagna Starmer contestato a Londra dopo l'attacco antisemita: «È nemico d'ebrei»

SDA

30.4.2026 - 14:45

Il primo ministro britannico Keir Starmer
Il primo ministro britannico Keir Starmer
Keystone

Il premier britannico Keir Starmer è stato duramente contestato da un gruppo di manifestanti mentre era appena arrivato nel quartiere londinese di Golders Green al centro dell'attacco antisemita di ieri.

Keystone-SDA

30.04.2026, 14:45

30.04.2026, 15:26

Nell'aggressione con un coltello sono rimasti gravemente feriti due uomini della vasta comunità di ebrei ortodossi.

Alcuni dei presenti reggevano cartelli con la scritta «Keir Starmer, Jew harmer» (Starmer, nemico degli ebrei). Si udivano anche cori con lo stesso messaggio, oltre a «vergogna», in una protesta organizzata.

Il primo ministro laburista è stato criticato anche dal governo israeliano con l'accusa di non aver garantito la sicurezza degli ebrei britannici dopo l'aumento degli atti di antisemitismo registrato a Londra e nel resto del Regno Unito.

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