Il premier britannico Keir Starmer sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "Hamas non potrà avere un futuro". (foto d'archivio) Keystone

«La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché significa che Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza».

Keystone-SDA SDA

Allo stesso tempo, «i bombardamenti incessanti e crescenti del governo israeliano su Gaza, l'offensiva delle ultime settimane, la fame e la devastazione sono assolutamente intollerabili. Decine di migliaia di persone sono state uccise, comprese migliaia mentre cercavano di procurarsi cibo e acqua. Questa morte e questa distruzione ci terrorizzano tutti. Devono finire». Lo dice Keir Starmer in un video-intervento di circa 6 minuti in cui ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.

«Hamas è un'organizzazione terroristica brutale. Il nostro appello per una vera soluzione a due stati è l'esatto opposto della loro visione piena d'odio», ha aggiunto Starmer, ricordando che «abbiamo già sanzionato e sanzionato Hamas, e andremo oltre».

Tanto che «ho diretto i lavori per sanzionare altre figure di Hamas nelle prossime settimane». Starmer allo stesso modo sottolinea che «nel frattempo la crisi umanitaria provocata dall'uomo a Gaza raggiunge nuove vette».