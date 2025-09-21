  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Starmer: «Hamas non potrà avere un futuro, ma ora basta morti»

SDA

21.9.2025 - 16:33

Il premier britannico Keir Starmer sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "Hamas non potrà avere un futuro". (foto d'archivio)
Il premier britannico Keir Starmer sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "Hamas non potrà avere un futuro". (foto d'archivio)
Keystone

«La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché significa che Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza».

Keystone-SDA

21.09.2025, 16:33

21.09.2025, 16:37

Allo stesso tempo, «i bombardamenti incessanti e crescenti del governo israeliano su Gaza, l'offensiva delle ultime settimane, la fame e la devastazione sono assolutamente intollerabili. Decine di migliaia di persone sono state uccise, comprese migliaia mentre cercavano di procurarsi cibo e acqua. Questa morte e questa distruzione ci terrorizzano tutti. Devono finire». Lo dice Keir Starmer in un video-intervento di circa 6 minuti in cui ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.

«Hamas è un'organizzazione terroristica brutale. Il nostro appello per una vera soluzione a due stati è l'esatto opposto della loro visione piena d'odio», ha aggiunto Starmer, ricordando che «abbiamo già sanzionato e sanzionato Hamas, e andremo oltre».

Tanto che «ho diretto i lavori per sanzionare altre figure di Hamas nelle prossime settimane». Starmer allo stesso modo sottolinea che «nel frattempo la crisi umanitaria provocata dall'uomo a Gaza raggiunge nuove vette».

I più letti

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Scoperto per la prima volta in Himalaya il raro gatto di Pallas

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina

Medio OrienteCanada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina

Medio Oriente. Netanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Medio OrienteNetanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Gran Bretagna. BBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Gran BretagnaBBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Altre notizie

Medio Oriente. Anche il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina: «Unica via per una pace giusta e duratura»

Medio OrienteAnche il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina: «Unica via per una pace giusta e duratura»

Stati Uniti. Il mondo Maga piange Kirk. Trump: «Era un grande, non lo meritava»

Stati UnitiIl mondo Maga piange Kirk. Trump: «Era un grande, non lo meritava»

Medio Oriente. Momento storico: Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese

Medio OrienteMomento storico: Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese