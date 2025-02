Il premier britannico Keir Starmer e il presidente Usa Donald Trump visibilmente sorridenti alla Casa Bianca Keystone

Il premier britannico Keir Starmer ha incontrato oggi alla Casa Bianca il presidente Usa Donald Trump, assieme al quale ha tenuto una conferenza stampa subito dopo la conversazione nella Stanza Ovale.

Keystone-SDA SDA

Il tycoon si è detto «fiducioso» di raggiungere un accordo di pace in Ucraina rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Con il premier britannico abbiamo discusso di «Russia, Ucraina e commercio», ha aggiunto Trump nello Studio Ovale. Il presidente americano ha inoltre detto che visiterà la Gran Bretagna «a breve».

«Abbiamo avuto ottimi colloqui con Russia e Ucraina. Bisogna fare un accordo di pace prima di inviare i peacekeeper», ha in seguito precisato il presidente Usa. ''Non credo che Putin violerà la sua parola» su un accordo in Ucraina, ha proseguito Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Il tycoon ha poi assicurato che firmerà domani l'accordo sui minerali e le terre rare con Volodymyr Zelensky, in visita a Washington. Trump ha eluso una domanda sulla sua accusa al presidente ucraino di essere un «dittatore». «Io ho detto questo?», ha risposto il presidente americano che in realtà ha proprio scritto, nero su bianco, in un post su Truth che il leader di Kiev è, secondo lui, «un dittatore non eletto e un comico mediocre».

Trump ha pure ribadito i dazi nei confronti di Bruxelles. «Non ci piace come l'Ue tratta le nostre aziende. Avremo dazi reciproci con l'Ue», sempre stando a Bloomberg. «L'Ue è dura con noi sul commercio», ha aggiunto Trump, criticando l'imposta sul valore aggiunto in Europa.

Trump elogia il premier inglese

Il presidente Usa ha pure elogiato Starmer definendolo «un uomo speciale» durante il loro colloquio nello Studio Ovale. E' un «grande onore» avere il premier britannico qui, ha aggiunto il presidente americano.

Dal canto suo, Starmer ha consegnato a Trump una lettera di re Carlo durante il loro incontro nello Studio Ovale e lo ha invitato ad una «visita di Stato» in Gran Bretagna. «Devo leggerla adesso?», ha chiesto Trump ricevendo la missiva del re britannico, che ha definito «un grande, grande gentiluomo» e un «uomo meraviglioso».

Keir Starmer ha a sua volta ringraziato Donald Trump per aver cambiato «la rotta» sull'Ucraina. «Possiamo raggiungere un accordo storico», ha detto il premier britannico nello Studio Ovale.

Gaffe nel cerimoniale

Intanto, una gaffe si e' verificata nel cerimoniale della Casa Bianca che ha appeso sottosopra la bandiera britannica sulla Blair House, la dependance di fronte alla residenza del presidente americano dove soggiorna oggi il premier britannico Keir Starmer. Lo scrive il reporter di Sky News postando la foto della bandiera.