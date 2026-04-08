Il primo ministro britannico Keir Starmer (foto d'archivio) Keystone

Il primo ministro britannico Keir Starmer si reca mercoledì nel Golfo per incontrare i leader regionali e per «discutere gli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco». Lo fa sapere Downing Street.

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«Accolgo con favore l'accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo», ha affermato il primo ministro britannico Starmer.

«Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e consolidare questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz», ha aggiunto.