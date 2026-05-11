Gran BretagnaStarmer: «Non intendo farmi da parte e lasciare il Paese nel caos»
SDA
11.5.2026 - 11:22
Non intendo «farmi da parte e lasciare il Paese nel caos». Lo ha ribadito il premier laburista britannico Keir Starmer dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle elezioni amministrative del 7 maggio.
Keystone-SDA
11.05.2026, 11:22
11.05.2026, 11:33
SDA
La conferma delle sue intenzioni è arrivata in un discorso sul rilancio dell'azione di governo presentato dinanzi una platea di fedelissimi a Londra per cercare di resistere ai venti di rivolta interni al Labour contro di lui.
«Affrontiamo non solo tempi pericolosi, ma anche avversari pericolosi», ha detto, riferendosi al trumpiano Nigel Farage (destra anti-immigrazione) e al verde Zack Polanski (sinistra radicale)