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Regno Unito Starmer pronto a introdurre divieto parziale social per under 16

SDA

8.6.2026 - 10:25

Secondo il Times, si tratta di una mossa più che altro politica.
Secondo il Times, si tratta di una mossa più che altro politica.
Keystone

Il premier laburista britannico Keir Starmer si appresta ad annunciare un divieto parziale all'utilizzo delle piattaforme di social media «ad alto rischio» per gli under 16, con un discorso atteso nei prossimi giorni.

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:25

08.06.2026, 10:42

Lo riporta il Times, citando fonti di Downing Street. Il piano prevede un sistema «ibrido» che contiene elementi del divieto in vigore in Australia – primo Paese al mondo a introdurre un bando generalizzato – ma lascia ai minorenni la possibilità di accedere ad alcune funzioni considerate «più sicure», con restrizioni differenziate per fasce d'età.

Secondo quanto riferisce il Times, Starmer avrebbe irrigidito la sua posizione in merito dopo aver incontrato i familiari di giovani vittime dell'esposizione ai social e aver esaminato i dati incoraggianti provenienti dall'Australia.

Ma si tratta, come sottolinea lo stesso giornale, di una mossa fortemente politica: l'annuncio di sir Keir è atteso prima della suppletiva di Makerfield del 18 giugno con cui il popolare sindaco laburista di Manchester, Andy Burnham, punta a essere eletto e tornare in Parlamento per poi lanciare la sfida alla leadership del primo ministro fortemente compromessa.

Il governo nei mesi scorsi aveva lanciato un giro di vite per obbligare i colossi dell'intelligenza artificiale a proteggere gli utenti dai contenuti generati dai chatbot, dopo l'ondata di indignazione a livello globale per i «deepfake sessuali» scatenata da Grok, l'Ia di X, ma non aveva invece formalizzato l'intenzione di un potenziale divieto legale tout court dei social agli under 16 in attesa del completamento di un periodo di consultazione.

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