Il premier britannico Keir Starmer (foto d'archivio) Keystone

Il premier britannico Keir Starmer ha lanciato il suo account su TikTok, nel tentativo di conquistare consensi tra i più giovani per il suo Labour crollato nei sondaggi, nonostante l'app sia stata vietata sui dispositivi governativi sin dal 2023.

Keystone-SDA SDA

La misura era stata presa per presunti rischi di sorveglianza legati alla proprietà cinese del social network.

Un portavoce di Starmer ha affermato che sono state implementate «misure di sicurezza» per il profilo del primo ministro tali da scongiurare eventuali timori sulla difesa dei dati.

Nel primo video postato si vede Starmer con la moglie Victoria alla cerimonia di accensione delle luci di Natale dell'albero di Downing Street. Nel secondo, pubblicato oggi, sir Keir abbraccia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivato nella residenza del primo ministro per prendere parte al vertice a quattro col presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

«Le restrizioni sull'uso dell'app sulla maggior parte dei dispositivi governativi restano in vigore e non ci sono modifiche alla nostra politica di sicurezza per quanto riguarda TikTok», ha precisato il portavoce di Starmer.