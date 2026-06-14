Spencer Pratt, qui agli American Music Awards 2025, pensava di avere buone possibilità nella corsa a sindaco di Los Angeles (foto d'archivio) Bild: IMAGO

Le elezioni per la carica di sindaco di Los Angeles stanno creando scompiglio nel campo del MAGA: poiché il candidato Spencer Pratt, sostenuto da Donald Trump, che aveva buone possibilità di vittoria, è stato sconfitto, si parla di brogli elettorali.

Maximilian Haase Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te Nella corsa alle elezioni primarie per la carica di sindaco di Los Angeles, il candidato Spencer Pratt, sostenuto da Donald Trump, aveva ottime possibilità.

Dopo essere stato al secondo posto davanti alla candidata in carica, Pratt è scivolato al terzo posto dopo lo spoglio dei voti postali.

Donald Trump e i suoi sostenitori MAGA hanno immediatamente parlato di «elezioni truccate». Mostra di più

Il campo MAGA negli Stati Uniti è furioso. E ancora una volta sente odore di frode elettorale, dalla base al presidente degli Stati Uniti. Il fatto che i sostenitori di Donald Trump siano così indignati è dovuto alle primarie per il sindaco di Los Angeles.

Alla vigilia delle elezioni e dopo lo spoglio di alcuni voti, è apparso chiaro che l'attuale sindaca Karen Bass avrebbe corso per i democratici contro il repubblicano Spencer Pratt, sostenuto dal tycoon, nel ballottaggio di novembre.

Pratt, che in passato si è fatto un nome nei reality show, sembra aver beneficiato nella sua campagna elettorale della frustrazione di alcuni residenti che hanno criticato la lentezza della ricostruzione dopo gli incendi dell'inizio del 2025.

Le possibilità per il ribelle MAGA, nato a Los Angeles, non erano poi così piccole.

Ma man mano che lo spoglio dei voti postali proseguiva, la quota di Pratt si riduceva sempre di più, fino a scivolare addirittura al terzo posto, che lo avrebbe messo fuori gioco.

Con l'83% dei voti scrutinati, il consigliere democratico Nithya Raman (27,1%) è ora appena davanti a Pratt (26,7%). La sindaca democratica in carica Bass è in testa con il 34,7%.

Secondo la legge elettorale californiana, solo i due candidati più forti, indipendentemente dall'affiliazione di partito, passano alle elezioni principali.

«Stato del terzo mondo! Elezioni truccate»

Non sorprende che questo sviluppo del conteggio sia stato seguito da accuse di non aver condotto le elezioni in modo corretto: «Qualcuno ha seguito le elezioni fraudolente che si stanno svolgendo in California?», ha dichiarato Trump via Truth Social... senza prove.

Era «impossibile» che Pratt perdesse le primarie dopo un vantaggio così grande, ha detto il repubblicano in un altro post sui social media: «Stato del terzo mondo! Elezioni truccate», ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

Alle critiche si sono unite anche figure di spicco del movimento MAGA, come riportato, tra gli altri, da «Newsweek».

L'influencer conservatore Nick Sortor ha parlato su X di elezioni «assolutamente truccate», mentre il canale pro-Trump «MAGA Voice» ha chiesto di fermare il presunto furto nelle elezioni.

🚨 JUST IN: Socialist Nithya Raman has OVERTAKEN Spencer Pratt in the Los Angeles mayoral election, despite Pratt’s previously sizable lead, per VoteHub



Absolutely RIGGED. This needs to be THOROUGHLY investigated.



Raman has conveniently received a WILDLY disproportionate amount… pic.twitter.com/Zbc5u6xGoY — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2026

Il commentatore politico Clay Travis ha messo in dubbio la validità dei voti assenti per Raman: «Cinque giorni dopo le elezioni di Los Angeles, Spencer Pratt scende al terzo posto e una donna per la quale quasi nessuno ha votato di persona, Nithya Raman, ha completamente dominato i voti assenti arrivando seconda. Nessuno con un cervello funzionante crede a questi risultati».

Anche l'ex conduttrice di Fox News Monica Crowley ha parlato di «un altro furto elettorale in pieno giorno» e ha chiesto l'approvazione del SAVE America Act.

Trump cancella l'intervista televisiva

Le tensioni sono esplose anche sulla televisione nazionale. Durante un'intervista al programma della NBC «Meet the Press», Trump si è scontrato con la presentatrice Kristen Welker per le sue accuse di frode.

Quando la conduttrice ha chiesto prove a sostegno della sua affermazione che i repubblicani in California stanno rapidamente perdendo terreno a causa di elezioni truccate, Trump ha risposto: «Devi solo guardare».

Quando Welker ha fatto notare che le autorità ammettono la lentezza del processo e che questa è una normale prassi elettorale in California, Trump l'ha interrotta e ha attaccato l'emittente.

«No, sono fraudolenti, proprio come voi siete fraudolenti, la vostra stampa è fraudolenta. Meet the Press è fraudolento», ha attaccato la conduttrice: «O sei fraudolenta o sei stupida - stai facendo il loro gioco. Lei sa che queste elezioni sono truccate, la sua emittente sa che sono truccate. Lei è un'emittente di parte e ingannevole. Chiudiamo qui la giornata, perché ne ho abbastanza».

Trump ha poi interrotto l'intervista.

«Torna a letto, nonno!»

Il governatore della California Gavin Newsom ha negato con forza le accuse. Le accuse di frode di Trump sono state commentate su X con le parole: «Non c'è perdente più grande nel Paese. Torna a letto, nonno!».

Lo stesso Pratt ha accennato a delle irregolarità collegando una notizia di uno spostamento di oltre 43'000 voti con le statistiche sui senzatetto di Los Angeles,secondo le quali ci sono anche circa 43'000 senzatetto in città.

Un collegamento per il quale non esiste alcuna prova.

Il conteggio dei voti in California richiede spesso molto tempo

Secondo «Newsweek», il fatto che il conteggio dei voti in California richieda spesso giorni o settimane è dovuto alle leggi elettorali liberali dello Stato: ogni elettore idoneo riceve automaticamente un voto assente.

Inoltre, le schede elettorali vengono conteggiate anche se il timbro postale è stato apposto il giorno delle elezioni e sono ricevute dalle autorità fino a sette giorni dopo.

Anche le firme devono essere verificate e le registrazioni provvisorie controllate prima dello spoglio. Mentre i critici sostengono che questo fa sentire gli elettori insicuri, i sostenitori sottolineano che la procedura assicura che ogni voto valido venga contato.