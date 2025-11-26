  1. Clienti privati
Germania Steinmeier è il primo capo di Stato tedesco a visitare la Guernica

SDA

26.11.2025 - 07:22

Il presidente tedesco Steinmeier sarà al centro di un momento storico.
Keystone

Il presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier sarà il primo capo di Stato tedesco a visitare Guernica, città basca che fu bombardata nel 1937, durante la guerra civile, dalla Legione Condor tedesca e dall'Aviazione Legionaria italiana.

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:22

26.11.2025, 07:29

Le due unità erano all'epoca alleate di Francisco Franco, in quello che è considerato il primo attacco aereo massiccio e indiscriminato contro una popolazione civile.

Ad accompagnarlo – come riporta l'agenzia Efe – sarà Felipe VI, re di Spagna. Guernica è famosa nel mondo per il maestoso quadro di Pablo Picasso, raffigurante gli effetti del bombardamento della città.

L'appuntamento fa parte di una visita di Stato con un ricevimento d'onore al Palazzo Reale, dove è prevista una cena di gala. Il presidente tedesco incontrerà anche il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez.

