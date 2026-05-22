Stephen Colbert al capolinea: «Il primo a perdere il suo show perché Trump non sa stare allo scherzo»

Nell'ultima puntata dello show di Stephen Colbert, Bruce Springsteen si scaglia contro Trump Bruce Springsteen canta «Streets of Minneapolis» al «Late Show with Stephen Colbert» il 20 maggio 2026. Prima, però, esprime la sua opinione sul licenziamento di conduttore. 22.05.2026

Nell'ultima puntata di «The Late Show with Stephen Colbert» il conduttore è stato celebrato ancora una volta dalle star e dal pubblico. Anche la concorrenza gli ha reso omaggio. Per una volta le questioni politiche sono state lasciate da parte. Anche se alcuni, come Bruce Springsteen, hanno lanciato qualche frecciatina.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il 21 maggio il «The Late Show with Stephen Colbert», che ha debuttato nel 1993 con David Letterman, è andato in onda per l'ultima volta su CBS.

Il presentatore Stephen Colbert ha rinunciato a un finale con il botto e si è lasciato celebrare da star e colleghi.

Anche se David Letterman e Bruce Springsteen hanno criticato chiaramente l'emittente e il presidente Donald Trump. Mostra di più

«Se si sintonizzano sul Late Show solo ora, si sono persi molto», ha detto Stephen Colbert all'inizio della puntata. «Stasera è il nostro ultimo show dall'Ed Sullivan Theatre», ha continuato tra i fischi del pubblico.

Il conduttore ha scosso l'indice alzato: «No, no, siamo stati fortunati a essere qui negli ultimi undici anni. Non possiamo darlo per scontato».

È arrivata la fine per il presentatore, dopo oltre 1'800 puntate: «E visto che il mondo dello spettacolo è quello che è in questi giorni, probabilmente mi vedrete lì la prossima volta».

«Un episodio normale»

Chiunque si aspettasse che nel suo monologo finale Colbert si scatenasse di nuovo e regolasse i conti con Donald Trump o con la sua emittente CBS è sulla strada sbagliata.

«In realtà volevamo fare un grande speciale stasera – ha detto il conduttore – ma pensiamo che ogni episodio del Late Show sia qualcosa di speciale. E abbiamo pensato che il modo migliore per celebrare ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi 11 anni sia fare un episodio normale».

Al posto della grande politica, il programma è stato nostalgico: hanno partecipato i fratelli e le sorelle di Colbert. Le star hanno reso brevemente omaggio nella speranza di essere gli ultimi ospiti: Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Natoro e Ryan Reynolds erano presenti.

Ma hanno potuto parlare solo brevemente: l'onore è andato a Paul McCartney, che ha celebrato la sua prima statunitense con i Beatles proprio in quell'Ed Sullivan Theatre.

«Non si può togliere la voce a un uomo»

Anche in questa intervista non ci sono argomenti controversi: solo una volta, nel segmento «Meanwhile», Colbert si concede un colpo laterale all'emittente, quando la sua band suona la musica dei «Peanuts» e il conduttore fa notare che la CBS dovrà pagare le tasse per questo.

Il 62enne si è comportato in modo professionale. Il momento più emozionante è stata una canzone che Colbert ha eseguito con il suo bandleader Louis Cato, il suo ex bandleader Jon Batiste ed Elvis Costello: un medley di «Jump Up» di Costello e «Hello Goodbye» dei Beatles, a cui si è unito anche McCartney.

La cancellazione del «Late Show», andato in onda per la prima volta nel 1993, è stata recentemente criticata da altri.

Ad esempio da David Letterman, che era il presentatore prima di Colbert: «Come tutti sappiamo, si può togliere uno show a un uomo, ma non si può togliere la voce a un uomo», ha dichiarato combattivo il 79enne. «Quindi questa è la mia buona notizia».

Che ne sarà dell'inventario dello show? «È di proprietà di CBS», ha detto Colbert nella puntata del t15 maggio. «È tutto di proprietà del gruppo Paramount CBS».

«Aspetta un attimo, loro [la media company] possiedono Skydance?», ha chiesto Letterman. «Sì, credo che ora siamo tutti Skydancer», ha risposto Colbert.

Bruce Springsteen è il più schietto di tutti

Durante l'intervista Letterman, guardando un oggetto di scena, ha detto: «Sarebbe un peccato se gli succedesse qualcosa».

E che cosa hanno fatto i due uomini? Hanno lanciato parte dell'inventario dal tetto dell'Ed Sullivan Theatre. Il tentativo del duo di colpire il logo della CBS a terra con oggetti come sedie da ufficio è catartico.

Bruce Springsteen è stato ancora più schietto quando ha eseguito la canzone «Streets of Minneapolis» nella penultima puntata. «Stasera sono lì per sostenere Stephen», ha detti la leggenda della musica.

«Perché è il primo in America a perdere il suo show perché abbiamo un presidente che non sa stare allo scherzo» (vedi il video in cima all'articolo).

Riferendosi ai miliardari proprietari di Skydance, Springsteen ha continuato: «E perché Larry e David Ellison sentono il bisogno di baciare il culo [del presidente] per ottenere ciò che vogliono. Non importa, Stephen: Sono persone dalla mentalità ristretta. Non hanno idea di cosa significhino le libertà di questo bellissimo Paese».

La reazione dei suoi colleghi dimostra che Colbert ha fissato un livello molto alto per i programmi della seconda serata. Per rispetto, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon si sono astenuti dai loro programmi durante la stessa serata per lasciare il palco interamente a Colbert.

La bordata di Stewart contro CBS

Anche Kimmel, Fallon, Seth Meyers e John Oliver hanno partecipato a un ultimo sketch. «Siamo venuti a dirvi che ci mancherete», ha detto Kimmel. «Il Late Night non sarà lo stesso senza di te».

«Dove dovrebbero rivolgersi gli americani per vedere uomini bianchi di mezza età che fanno battute sui telegiornali quando tu non ci sei?», ha poi aggiunto Meyers.

Pensando all'uscita di Colbert, Oliver ha ipotizzato: «Potrebbe succedere a tutti i nostri show prima o poi».

Anche il collega Jon Stewart è nel finale, ma è stato intervistato singolarmente il 20 maggio.

«Penso solo che sia intelligente quello che sta facendo la CBS», ha ironizzato Stewart. «È una buona mossa. Cancellare quello show e poi rovinare anche le notizie e ridurre 60 Minutes a 6 minuti buoni. È una mossa intelligente».

I late night show hanno un futuro?

Dopo la partenza di Colbert, Stewart e il suo team del «Daily Show» sono l'ultimo baluardo del late-night alla Paramount-Skydance.

Saranno sotto esame proprio come Kimmel: la sua emittente ABC, che appartiene alla Disney, ha cancellato il suo show l'anno scorso e lo ha riportato nel programma solo dopo massicce proteste.

I programmi di seconda serata stanno chiaramente esaurendo i vecchi uomini di casa. Da sinistra: Colbert, John Oliver, Seth Meyers, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon.

«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» e «Late Night With Seth Meyers» vanno in onda sulla NBC, di proprietà del gigante dei media Comcast. «Last Week Tonight» con John Oliver è invece visibile sulla HBO, che presto sarà venduta a Skydance.

La vita non diventerà più facile per questi conduttori, ma non si lasceranno chiudere la bocca.

Late Night USA – Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: come dovresti «capire l'America»? Se vuoi avere una visione d'insieme senza andare allo sbaraglio, hai bisogno di un faro. Le star dei Late Night offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: sono le guide perfette, nominano spietatamente i bassifondi nel Paese e la sua gente, e servono il nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato d'animo americano.

Il prossimo confronto con Trump sembra inevitabile. «Siamo dei clown», ha detto Colbert a proposito della sua discussione con il newyorkese: «Quanto sminuisce l'ufficio della presidenza anche solo prendere atto di ciò che diciamo?».

Il suo tenore? È effettivamente al di sotto della dignità della carica rispondere ai comici.

E Trump? «È incredibile che sia durato così a lungo», scrive il 79enne in un post.

«Finalmente Colbert ha chiuso con la CBS. Niente talento, niente ascolti, niente vita. Era come una persona morta. Si potrebbe prendere qualsiasi persona dalla strada e sarebbe migliore di questo idiota. Sono contento che finalmente se ne sia andato!».