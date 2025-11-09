  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NATO Stoltenberg: «Se avessimo chiuso i cieli ucraini ci sarebbe stata una guerra con Mosca»

SDA

9.11.2025 - 16:15

L'ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. (Foto archivio)
L'ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. (Foto archivio)
Keystone

Durante l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022 la NATO non chiuse lo spazio aereo sopra il Paese per evitare uno scontro diretto con la Russia. Lo spiega, in un'intervista al «Sunday Times», l'allora segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:15

09.11.2025, 18:08

L'ex segretario generale della NATO, in carica dal 2014 al 2024, ricorda che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo chiamò da un bunker a Kiev dicendogli che capiva e accettava che l'Alleanza atlantica non inviasse truppe di terra, anche se non era d'accordo, ma chiedeva «di chiudere lo spazio aereo» e di impedire «agli aerei, ai droni e agli elicotteri russi di volare e attaccarci» così come fatto negli anni Novanta con la Bosnia-Erzegovina.

Stoltenberg ha detto di aver risposto a Zelensky: «Capisco perché lo chiedi. Ma non succederà, perché se la NATO dovesse chiudere lo spazio aereo dell'Ucraina, la prima cosa che dovremmo fare sarebbe eliminare i sistemi di difesa aerea russi in Bielorussia e Russia, poiché non potremmo sorvolare lo spazio aereo ucraino con i missili di difesa aerea russi puntati sugli aerei della NATO».

«E se c'è un aereo o un elicottero russo in volo, dobbiamo abbatterlo e allora scoppierà una guerra su vasta scala tra l'Alleanza atlantica e la Russia. E non siamo pronti per questo. Come disse Biden, che all'epoca era presidente degli Stati Uniti, non rischieremo la Terza Guerra Mondiale per il bene dell'Ucraina», ha detto il politico ed economista norvegese a Zelensky.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce
Ottima affluenza alla fiera di San Martino di Mendrisio
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Guerra in Ucraina

Legacy of War Foundation. Angelina Jolie visita l'Ucraina: «Un drone russo ci è passato sopra la testa»

Legacy of War FoundationAngelina Jolie visita l'Ucraina: «Un drone russo ci è passato sopra la testa»

Guerra in Ucraina. Lavrov: «Uso assett russi per Kiev è inganno e rapina»

Guerra in UcrainaLavrov: «Uso assett russi per Kiev è inganno e rapina»

«Capacità a zero». In Ucraina corsa a ripristinare la corrente

«Capacità a zero»In Ucraina corsa a ripristinare la corrente

Guerra. Raid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

GuerraRaid sulle reti energetiche, blackout e morti in Ucraina

Altre notizie

Shutdown. Il segretario dei trasporti USA: «Il traffico aereo si ridurrà a zero»

ShutdownIl segretario dei trasporti USA: «Il traffico aereo si ridurrà a zero»

Medio Oriente. Oggi sarà restituito corpo di Hadar Goldin a Israele

Medio OrienteOggi sarà restituito corpo di Hadar Goldin a Israele

Bolivia. Rodrigo Paz: «Ristabiliremo le relazioni diplomatiche con gli USA»

BoliviaRodrigo Paz: «Ristabiliremo le relazioni diplomatiche con gli USA»