Gossip finito, Jordan Bardella si mostra con fidanzata Maria Carolina di Borbone. Ecco chi è

Fine del gossip, delle voci e dei misteri sulla vita privata del giovane delfino di Marine Le Pen, probabile candidato all'Eliseo 2027: Jordan Bardella ha rotto gli indugi e si è mostrato agli obiettivi più «ufficiali», quelli della rivista Paris Match, in una serie di scatti romantici, mano nella mano con Maria Carolina di Borbone, la sua principessa italiana.

Jordan Bardella. sda

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La love story tra il trentenne rampante – che correrà per la presidenza l'anno prossimo se per Le Pen si confermeranno gli impedimenti giudiziari – è da tempo in coppia con la principessa ventiduenne, figlia del francese Carlo di Borbone delle Due Sicilie e discendente di Luigi XIV.

L'eurodeputato, che non aveva mai commentato i pettegolezzi che da gennaio lo davano legatissimo alla sua nuova fiamma, era stato già fotografato ad una serata di gala con Maria Carolina, italiana da parte della madre Camilla Crociani, figlia dell'ex presidente di Finmeccanica Camillo Crociani e dell'attrice Edy Vessel.

Anche quelle di Jordan Bardella, nato in banlieue di Parigi, sono radici italiane, visto che la sua è una famiglia di immigrati di origini piemontesi.

Quando e dove ha scoccato la freccia Cupido?

Ma secondo la ricostruzione della rivista, quasi un almanacco ufficiale delle «liaisons» dei vip, il colpo di fulmine fra i due risale allo scorso maggio: Maria Carolina rubò il primo sguardo di Jordan a Montecarlo, durante il Gran Premio di Formula 1.

A gennaio, un video di una ventina di secondi che li immortalava mentre uscivano da una serata di gala insieme e salivano a bordo della stessa auto aveva fatto il giro del web.

Qualche giorno più tardi, durante un'intervista, arriva la prima domanda: «Se lei sarà eletto presidente, la principessa sarà la 'première dame'?».

La risposta del presidente del Rassemblement National è, al solito, «la mia vita privata riguarda me». Poi l'ammissione: «Sono un uomo felice».

«Essere principessa non è una favola»

La passeggiata «galeotta» con tanto di foto scattate ad Ajaccio, in Corsica, è quindi una vera e propria ufficializzazione del rapporto.

I due camminano uno accanto all'altra, eleganza classica fatta di jeans di marca e ben stirati per lui (pullover blu su camicia con cravatta), e giacca avvitata per lei, tacchi non troppo spinti e pantaloni a vita alta.

Il politico rampante, che punta all'Eliseo dopo un'ascesa folgorante – sarebbe il presidente di gran lunga più giovane della storia francese – insieme con la rampolla dell'alta nobiltà.

Che, ricorda Paris Match, descrive il suo ruolo in chiave realistica e moderna: «Essere principessa non è una favola, ma una vita fatta di dovere e responsabilità».

Una coppia da copertina utile per farsi eleggere?

La Corsica è un posto speciale per entrambi: per Bardella che ci va spesso per riposarsi e per scrivere (come ha fatto con il primo libro «Ce que je cherche», «quello che cerco»), per l'erede Borbone perché il suo padrino e cugino si chiama addirittura Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, discendente diretto dell'imperatore.

Oltre gli scatti rubati o programmati con cura, c'è la realtà di una scadenza: esattamente fra un anno, i francesi voteranno per l'erede di Emmanuel Macron.

E l'idea di una giovane in coppia con una nobile intraprendente e determinata, potrebbe essere più funzionale all'immagine di un presidente giovanissimo ma affidabile, che non quella di un trentenne single e perennemente oggetto di curiosità e gossip sulla sua vita privata.