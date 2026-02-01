La neve ricopre la città di Harrisburg: gli Stati Uniti sono attualmente colpiti da una storica tempesta invernale. Walter G. Arce Sr./ASP via ZUMA Press Wire/dpa/Keystone

Una tempesta invernale dalla potenza esplosiva sta attraversando alcune zone degli Stati Uniti: centinaia di migliaia di famiglie sono senza corrente e i viaggi aerei sono limitati. Le autorità mettono in guardia dal vento, che con le temperature glaciali potrebbe uccidere le persone.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Ampie zone degli Stati Uniti sono colpite da una tempesta invernale definita storica per la sua portata, con molta neve, venti fortissimi e temperature pericolosamente basse.

Nello Stato americano della Carolina del Nord sono cadute quantità di neve localizzate che sono tra le più alte da quando esistono le misurazioni.

In Florida, i meteorologi hanno registrato nuovi record di freddo per il mese di febbraio.

Le autorità rendono attenti che con il mercurio abbondantemente sotto lo zero il vento può uccidere.

Domenica mattina (ora orientale), più di 150.000 case e aziende sono state colpite da interruzioni di corrente, soprattutto in Mississippi e Tennessee. Mostra di più

Una forte tempesta invernale ha portato neve, venti fortissimi, mareggiate e temperature pericolosamente fredde nel sud-est degli Stati Uniti.

Secondo il Servizio meteorologico nazionale, un'area di bassa pressione al largo della costa si è sviluppata nella notte di domenica in un cosiddetto «ciclone bomba», una tempesta invernale dalla potenza esplosiva.

Nello Stato americano della Carolina del Nord sono cadute quantità di neve localizzate che sono state tra le più alte dall'inizio delle registrazioni.

In mattinata (ora locale) sono stati misurati più di 25 centimetri sulla costa in alcune località e a Charlotte è stato il quarto giorno più nevoso in quasi 150 anni.

Anche la Carolina del Sud e alcune zone della Georgia e della Virginia sono state colpite.

Il vento freddo può uccidere

Più a sud, l'aria fredda artica che scorreva dietro la tempesta ha causato fenomeni meteorologici insoliti.

In Florida, i meteorologi hanno registrato nuovi record di freddo per il mese di febbraio: le temperature sono scese sotto lo zero in alcune località, persino in alcune zone della Florida meridionale.

Secondo il servizio meteorologico, l'ultima volta che sono stati misurati valori del genere è stato alla fine degli anni Ottanta.

Le autorità hanno messo in guardia da temperature di wind chill, pericolose per la vita, cioè temperature percepite che sono spesso significativamente più basse dei valori misurati perché i forti venti sottraggono calore alla pelle.

Questo aumenta notevolmente il rischio di ipotermia e congelamento.

Seconda tempesta invernale consecutiva

La nuova tempesta segue il freddo estremo e le abbondanti nevicate dello scorso fine settimana che, secondo i media, hanno ucciso almeno 85 persone in diversi Stati americani.

Centinaia di migliaia di famiglie in molte località sono ancora senza corrente e quindi senza riscaldamento.

Le nuove interruzioni hanno interessato domenica mattina (ora locale) più di 150.000 famiglie e aziende in tutto il Paese, in particolare in Mississippi e Tennessee.

Anche il traffico aereo è rimasto fortemente limitato.

Più di 1100 voli sono stati cancellati domenica, dopo che circa 2500 voli erano già stati cancellati sabato.

Si sono verificati anche numerosi incidenti e ritardi nelle consegne sulle strade ghiacciate.