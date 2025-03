Sudan: capo dell'esercito, «Khartum è libera» - Gallery Dopo la riconquista del palazzo presidenziale in una vittoria chiave sul campo di battaglia venerdì, l'esercito ha fatto irruzione nel centro di Khartum, liberando le sacche paramilitari. Immagine: Keystone Dopo la riconquista del palazzo presidenziale in una vittoria chiave sul campo di battaglia venerdì, l'esercito ha fatto irruzione nel centro di Khartum, liberando le sacche paramilitari. Immagine: Keystone Sudan: capo dell'esercito, «Khartum è libera» - Gallery Dopo la riconquista del palazzo presidenziale in una vittoria chiave sul campo di battaglia venerdì, l'esercito ha fatto irruzione nel centro di Khartum, liberando le sacche paramilitari. Immagine: Keystone Dopo la riconquista del palazzo presidenziale in una vittoria chiave sul campo di battaglia venerdì, l'esercito ha fatto irruzione nel centro di Khartum, liberando le sacche paramilitari. Immagine: Keystone

Il capo dell'esercito sudanese, Abdel Fattah al-Burhan, è arrivato al palazzo presidenziale di Khartum dichiarando la capitale «libera» dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF).

Keystone-SDA SDA

«Khartum è libera, è fatta», ha detto il leader de facto del Sudan in un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato, dopo che le sue forze hanno fatto nuovi progressi nell'espulsione dei paramilitari dalla capitale.

Una fonte dell'esercito ha affermato che in precedenza le truppe avevano circondato le RSF nella loro ultima grande roccaforte nell'area di Khartum, appena a sud del centro della città. Il portavoce militare Nabil Abdallah ha detto all'AFP che l'esercito aveva riconquistato e «messo completamente in sicurezza» l'aeroporto, dove i combattenti delle RSF erano di stanza da quasi due anni.

Quando scoppiò la guerra nell'aprile 2023 tra Burhan e il suo ex vice, il comandante paramilitare Mohamed Hamdan Daglo, le Forze di supporto rapido si diffusero rapidamente nel distretto governativo della capitale, costringendo le autorità a fuggire a Port Sudan, sul Mar Rosso.

La presa del potere arriva un giorno dopo che l'esercito era stato accusato di uno degli attacchi aerei più letali della guerra, uccidendo decine di persone in un mercato nella regione occidentale del Darfur, secondo le Nazioni Unite. I testimoni hanno affermato di aver contato 270 corpi sepolti.

Dopo la riconquista del palazzo presidenziale in una vittoria chiave sul campo di battaglia venerdì, l'esercito ha fatto irruzione nel centro di Khartum, liberando le sacche paramilitari. «I resti della milizia RSF stanno fuggendo» attraverso il Nilo Bianco, ha detto la fonte dell'esercito, chiedendo l'anonimato perché non è autorizzata a informare i media.

In due anni la guerra ha ucciso decine di migliaia di persone e causato più di 12 milioni di profughi. Ha anche diviso il paese in due, con l'esercito che controlla l'est e il nord e le RSF che controllano quasi tutto il Darfur e parti del sud. Dopo un anno e mezzo di sconfitte, l'esercito ha cambiato rotta alla fine dell'anno scorso, spingendosi attraverso il Sudan centrale fino alla capitale.