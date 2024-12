Campi profughi in Sudan nel caos. Keystone

«La situazione è più che caotica»: lo dichiara Medici senza frontiere (Msf) in un comunicato sul più grande campo profughi del Sudan, Zamzam, colpito dai bombardamenti dalle Forze di supporto rapido (Rsf) da ieri sera.

SDA

L'Ong ha precisato che ci sono vittime, panico e sfollamenti di massa tra le persone che vivono nel campo.

I team di Msf hanno assistito otto feriti, tra cui donne e bambini di soli 4 anni, con traumi al torace e fratture. Questa mattina, si aggiunge, quattro pazienti gravemente feriti sono stati trasferiti in un'altra struttura poco prima che ricominciassero i bombardamenti vicino al mercato e all'ospedale da campo di Msf.

I pazienti e il personale medico dell'Ong stanno evacuando il campo per mettersi al sicuro. «Gli ultimi tre pazienti, che erano ricoverati in terapia intensiva e ancora dipendenti dall'ossigeno, sono stati evacuati in condizioni pericolose e ora l'ospedale di Msf è vuoto», continua il comunicato.

«Non solo le persone muoiono di fame, ma ora sono anche sotto attacco e sono costrette a fuggire di nuovo», afferma Michel-Olivier Lacharité, responsabile delle operazioni di emergenza di Msf.

«Siamo preoccupati per la loro sicurezza, compresa quella del nostro personale, e chiediamo con urgenza la protezione dei pazienti, dei civili, delle équipe mediche e delle strutture sanitarie nel campo di Zamzam. Inoltre, deve essere garantito un passaggio sicuro a coloro che fuggono da queste violenze», conclude.

SDA