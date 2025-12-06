  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Sudan: raid su un asilo, 50 morti di cui 33 bambini

SDA

6.12.2025 - 20:18

Nell'attacco a un asilo a Kalogi sarebbero rimaste uccise almeno 50 persone. Nella foto un attacco con droni delle RSF a Port Sudan in maggio.
Nell'attacco a un asilo a Kalogi sarebbero rimaste uccise almeno 50 persone. Nella foto un attacco con droni delle RSF a Port Sudan in maggio.
Keystone

Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione sudanese di Kordofan, avrebbe colpito giovedì un asilo uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bimbi. Lo riporta la BBC, secondo cui la Rete dei medici e l'esercito accusano le Forze di supporto rapido RSF.

Keystone-SDA

06.12.2025, 20:18

06.12.2025, 20:25

Il gruppo paramilitare che combatte l'esercito nella guerra civile sudanese ha a loro volta accusato l'esercito di aver colpito venerdì un mercato con un attacco con droni su un deposito di carburante nella regione del Darfur, al valico di frontiera con il Ciad di Adré.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Orso nero gigante si annida sotto casa - proprietario preoccupato
POTS, frattura e rischio demenza: i segnali che preoccupano il futuro di Roman Josi
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky sente Witkoff e Umerov: «Discussione costruttiva»

Guerra in UcrainaZelensky sente Witkoff e Umerov: «Discussione costruttiva»

Medio Oriente. Quattro palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani

Medio OrienteQuattro palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani

Ucraina. Allarme dell'Aiea su Chernobyl: «Involucro danneggiato dai droni»

UcrainaAllarme dell'Aiea su Chernobyl: «Involucro danneggiato dai droni»